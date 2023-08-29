اتحاد جدة يتقدم بعرض رسمي لضم مدافع ريال بيتيس

أكد الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو الذي يعمل في شبكة “سكاي سبورتس” تقديم نادي اتحاد جدة السعودي عرضا رسميا لضم المدافع البرازيلي لويس فيليبي من ريال بيتيس الإسباني.

وقال “رومانو” إن اتحاد جدة تقدم بعرض رسمي منذ ساعات لنظيره بيتيس يبلغ 22 مليون يورو بجانب 3 ملايين إضافات لضم لويس فيليبي.

وأضاف رومانو أن الاتحاد يسعى لحسم الصفقة اليوم مع اللاعب والنادي الإسباني، مشيرا إلى أن النادي الإسباني بالفعل بدأ في البحث عن إيجاد بديل للمدافع البرازيلي.

صاحب الـ 26 عامًا كان انتقل لصفوف بيتيس في صيف 2022 قادمًا من لاتسيو الإيطالي بعقد حتى خمس سنوات مقبلة.

وشارك الموسم الماضي مع النادي الإسباني في 30 لقاء كما شارك هذا الموسم بعد مرور 3 جولات في لقاء وحيد.

Al Ittihad have submitted formal bid for Luiz Felipe after talks on Monday: €22m fixed fee plus €3m add-ons, expecting to get the deal done today with Betis and player side 🟡⚫️🇸🇦 #AlIttihad



Betis are already looking for new CB as potential replacement. pic.twitter.com/DypC5kwqhH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

ويستهدف الاتحاد تدعيم خط الدفاع خلال الصيف الحالي، لتعويض إصابة المحترف المصري أحمد حجازي.