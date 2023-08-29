"تقنيات متطورة".. أفضل 7 علاجات تجميلية غير جراحية رائجة لعام 2023

تحب كل امرأة أن تظهر بأجمل صورة أمام الناس، ولكن مع تقدم عالم عمليات التجميل أصبح الوصول إلى المرغوب من قبل كل امرأة سهل المنال.

وإن ظهور الإجراءات التجميلية ذات التدخل الجراحي البسيط مثل جراحات الليزر والحقن هو بلا شك أكبر تجاه جمالي ظهر خاصة بعد تفشي وباء كورونا المستجد في العالم.

وتمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو الخاصة بأطباء التجميل الذين يتحدثون عن أحدث العلاجات في عالم التجميل والتى أصبحت متطورة باستمرار.



وحسب موقع Hindustan times، فقد صرحت الدكتورة نيتاشا مورين طبيبة التجميل قائلة: إذا كانت المراة تخطط لإجراء تغيير جذري لنفسها، لكنها ليست متأكدة من العلاج الذي ستختاره وسيكون مناسب لها، فهناك دليل سريع وسهل يشرح علاجات التجميل غير الجراحية للوجه والجسم الرائجة في الوقت الحالي وهي كالتالي:



1. شد الجلد بالترددات الراديوية:

تتضمن هذه التقنية استخدام الحرارة المتولدة عبر موجات التردد الراديوي لتسخين الأنسجة العميقة للجلد، مما يساعد على تقلص الجلد وتحفيز تكوين الكولاجين، وينتج عن ذلك بشرة مشدودة وأكثر تماسكا مع تقليل الخطوط والتجاعيد مما يعطي تجديدًا شاملاً للبشرة، ويكون مطلوب جلسات متعددة على مدى بضعة أشهر للحصول على نتائج كاملة، ويساعد العلاج في شد الجلد حول العينين وتقليل خطوط الابتسامة والخطوط الدقيقة على الرقبة بشكل فعال.

2. الموجات فوق الصوتية عالية التركيز:

تستخدم الموجات فوق الصوتية عالية التركيز موجات فوق صوتية تستهدف مستويات مختلفة من الجلد، مما يؤدي إلى شد الجلد بشكل غير جراحي وشد الوجه بدون جراحة، حيث يقوم هذا العلاج بتكوين الكولاجين خلال الأسبوعين التاليين للجلسة عن طريق تحفيز عملية الإصلاح في الخلايا، يمكن استخدام هذا العلاج لشد جلد الرقبة وتحديد خطوط الفك وتنعيم الطيات الأنفية الشفوية وتقليل الدهون الزائدة في الوجه، والنتيجة النهائية هي وجه أكثر تحديدًا مع تقليل التجاعيد.

3. التنغيم بالليزر Q Switch:

يستخدم التنغيم بالليزر Q Switch الطول الموجي الذي يستهدف الخلايا المكونة للصبغة والميلانين الزائد في الجلد، وهذا يؤدي إلى تفتيح البشرة بشكل عام، مع تقليل السمار والبقع العمرية والنمش، ويساعد العلاج أيضًا على تصحيح الضرر الضوئي وتحسين نسيج الجلد عن طريق تقليل المسام المفتوحة.

4. القشر الأصفر:

التقشير الأصفر هو إجراء تقشير كيميائي يتضمن وضع كريم يحتوي على الريتينول على الجلد، ويترك لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات، يبدأ الجلد بالتقشير مع تقشير واضح خلال الأيام القليلة التالية فقط ليكشف عن بشرة أكثر نعومة وإشراقة ونضارة، ويعد هذا العلاج رائع للأشخاص الذين يعانون من عيوب حب الشباب والتلف الضوئي والكلف وتفاوت لون البشرة، ويساعد هذا العلاج أيضًا على علاج العلامات المبكرة للشيخوخة المبكرة عن طريق تقليل الخطوط الدقيقة والمسام المفتوحة.

5. هيدرافيشل:

يستخدم جهاز Hydra Facial آلات ضخ عالية التقنية يمكنها تنظيف وترطيب البشرة بمكونات نشطة مثل فيتامين C والأربوتين وحمض الجليكوليك والمستخلصات النباتية التي تغذي البشرة، و يستخدم العلاج مجسات بتقنية الضغط النفاث التي تعمل على إزالة الشحوم من المسام وبث معززات غنية بالمغذيات في الجلد للحصول على توهج ونضارة.

6. العلاج بالبلازما الليفية:

يتضمن العلاج بالبلازما الليفية استخدام وحدة على شكل قلم يوفر الطاقة الكهربائية بتردد معين تستهدف مناطق صغيرة جدًا في الطبقات السطحية من الجلد، وتسبب هذه التقنية سحجات دقيقة على الجلد تحفز الخلايا الليفية على تكوين الكولاجين والإيلاستين كعملية شفاء طبيعية للبشرة، والنتيجة النهائية هي بشرة أكثر شباباً مع تقليل ظهور التجاعيد، ويمكن أيضًا استخدام هذا العلاج لتقليل انتفاخ العينين وتدلي الجفون دون الحاجة إلى إجراء أي عملية جراحية.

7. أحدث أجهزة إزالة الشعر بالليزر:

يعد تقليل نمو الشعر بالليزر أحد أكثر العلاجات شيوعًا في مجال التجميل والذي تم إجراؤه على مدار عقود، و يتضمن أحدث اتجاه في تقليل نمو الشعر استخدام أجهزة متعددة لتقليل نمو الشعر بأطوال موجية يمكنها معالجة مجموعة واسعة من أنواع الشعر في الجسم بمزيد من الفعالية والأمان، وتكون النتائج مع أجهزة الليزر هذه رائعة وقد عالجت نمو الشعر بكفاءة لدى الأفراد الذين لم ينجح معهم تقليل الشعر بالليزر في الماضي.