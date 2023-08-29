الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"إيد بإيد".. مؤتمر خدمة التربية الدينية بكنيسة السيدة العذراء في عين شمس

الكنيسة
الكنيسة

 نظمت كنيسة السيدة العذراء، بعين شمس، المؤتمر السنوي لخدمة التربية الدينية من مرحلة حضانة، وحتى المرحلة الثانوية، أمس، وذلك ببيت راهبات قلب يسوع المصريات، بالغردقة، برعاية غبطة  البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

أقيم المؤتمر تحت شعار "إيد بإيد"، بمشاركة الأب كيرلس نظيم، راعي الكنيسة، بهدف إدارك، ومعرفة وعد الله، وكيف نكون أعضاءً فعالين في بيوتنا، من خلال كلمة الله، والتفاعل معها، فنلبي رسالة الله، ودعوته لنا.

وتضمن المؤتمر أيضًا الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي، اللقاءات التكوينية، الألعاب الترفيهية، الأوقات الحرة، بالإضافة إلى تعلم مهارات جديدة، وغيرها من الفقرات الأخرى.

*أنشطة رعوية بالكنيسة الكاثوليكية :

بدأ الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أمس، زيارته الرعوية لكنيسة أم المخلص، ببردنوها

شارك في الزيارة الأب أيوب يوسف، راعي الكنيسة. حيث تفقد صاحب النيافة عددًا من منازل شعب الرعية. تضمنت الزيارات الرعوية كلمة تشجيعية من الأنبا باسيليوس للأسر، موكدًا لهم ضرورة الثبات في المسيح، ومواجهة تحديات الحياة، بفرح، ورجاء.

كما شهد مساء أمس، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حفل تخرج الدفعة الثالثة من شباب الميديا الكاثوليكي "CYM"، وتكريم الدفعتين السابقتين، بقيادة السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية، وذلك بمسرح سان جورج، بمصر الجديدة.

بدأ الاحتفال بالصلاة الافتتاحية، مع الأنبا باخوم، ثم قدمت السيدة مي صليب، نبذة حول فكرة إنشاء "CYM"، وأهدافه، والخدمات التي يقدمها.

تلا ذلك، عرض كلمة تشجيعية مسجلة، من قبل غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الذي حرص على تهنئة جميع أبنائه وبناته الحاضرين.

وأكد أهمية أن نكون رسلًا للمسيح، مشيرًا إلى ضرورة العمل الجاد، حتى نكون فعاليين لمن حولنا، ولمجتعنا، كما تمنى الأب البطريرك كامل التوفيق لجميع أبناء وبنات شباب الميديا الكاثوليكي.

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