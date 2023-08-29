إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك تحتفل بطلاب الثانوية العامة

نظمت لجنة الشباب والدعوات بإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، أمس الإثنين، يوماً للاحتفاء بالطلاب الناجحين فى شهادة الثانوية العامة من ابناء الإيبارشية للعام 2023، إلى جانب تكريم المخدومين الفائزين فى مسابقة انجيل القديس يوحنا، والذين تم تصعيدهم للدور النهائي على مستوى البطريركية، من ابناء رعيتي الشهيد العظيم مار جرجس بالعزية والشهيد أبادير واخته إيريني بأمشول، وذلك بحضور ورعاية صاحب الأنبا مرقس وليم مطران كرسي القوصية للأقباط الكاثوليك

تفاصيل الاحتفالات

بدأ اليوم بالقداس الاحتفالي بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس بمدينة القوصية، حيث ترأس الصلاة الأنبا مرقس وليم راعي الإيبارشية، وعاون الأب المطران فى صلاة القداس الأب اثناسيوس عزيز وكيل عام المطرانية، الأب روماني منير راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بالعزية ومسئول لجنة الشباب والدعوات بالإيبارشية، القمص أرسانيوس السمعاني راعي كنيسة الشهيد مار جرجس ببلاو، والأب كيرلس مقار الكرملي.

كما حضر الاحتفالية القمص انطون رزق الله راعي كاتدرائية قلب يسوع الاقدس بالقوصية، القمص يوحنا فوزي راعي كنيسة السيدة العذراء والبابا يوحنا بولس الثاني بالعزية ، القمص انطونيوس بشاي راعي كنيسة القديسة تريزا بديروط والأب داود رياض راعي كنيسة الشهيد أبادير واخته إيريني بأمشول . وعدد من الخدام إلى جانب الشباب المحتفى بهم.

وعقب القداس الإلهي القى الأب المطران كلمة للشباب الناجحين قال فيها:"نجتمع اليوم لنفرح معكم ايها الابناء، ونهنئكم بنعمة النجاح، فخورين بما حققتم من نتائج، فالكنيسة تفرح بكم وتشجعكم لتنطلقوا إلى مرحلة جديدة من حياتكم فى الدراسة بالجامعة حيث الانفتاح والمسئولية فى علاقات جديدة واهداف جديدة".

وأوصى الأنبا مرقس الشباب بثلاث قيم تقود إلى مواصلة النجاح فى حياتهم، وهي الشغف بالعمل حيث الحب فى اداء الاعمال بحثاً عن التميز، والاستمرارية في بذل جهد لأن المثابرة هي الضمانة الأكيدة للنمو نحو النجاح، وأخيراً التواضع أمام الإنجاز على مثال مريم العذراء التي تطوبها جميع الأجيال".

وللمخدومين الفائزين فى مسابقة انجيل القديس يوحنا التى تنظمها لجنة التعليم المسيحي قال الأنبا مرقس:"نفرح بكم ايها الابناء المباركون وسعداء بما حققتم من نتائج ونتمنى لكم مزيد من النجاح فى التأمل والقراءة العميقة لكلمة الله".

وفى ختام الاحتفالية؛ سلم الأب المطران الشباب والاطفال المحتفى بهم شهادات التقدير وهدية تذكارية، الشعار الأسقفي، لالأنبا مرقس.