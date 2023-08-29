رفع 60 طن مخلفات زراعية من نطاق مقابر اليهود الأثرية بالإسكندرية

رفع حي وسط الإسكندرية 60 طن مخلفات زراعية من المقابر اليهودية بالإسكندرية؛ نظرًا لزيادة أفرع الأشجار و النخيل وظهور الحشائش الطبيعية بصورة كثيفة جدًا بعدد من المقابر اليهودية، وذلك في إطار الحرص على إظهار المواقع الاثرية بالمظهر الحضاري اللائق.

وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إنه تم التنسيق مع المهندسة عزة سعد رئيس حي وسط لرفع كافة المخلفات من المقابر، حيث قامت إدارة النظافة بحي وسط، وشركة نهضة مصر برفع كافة المخلفات الزراعية من المقابر اليهودية بالشاطبي، وبإشراف مفتشي الآثار بمنطقة وسط الإسكندرية، وذلك في اطار الاهتمام بجميع الاثار بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح مدير عام آثار الإسكندرية أنه جاري استكمال كافة الأعمال تباعا حول المواقع الأثرية بنطاق حي وسط لإظهار الجبانات التاريخية والأثرية والتراثية بصورتها الحضارية والتى تتناسب مع تاريخها وتراثها.

شُيدت بأرقى أحياء الإسكندرية

جدير بالذكر أن جبانات اليهود شيدت فى أرقى أحياء مدينة الإسكندرية، على مساحات شاسعة من الأرض خارج حدود أسوار مدينة الإسكندرية القديمة وعلى أحدث طراز معمارى في ذلك الوقت، ويوجد حاليًا بالأسكندرية عدد ثلاثة جبانات تحتوى على مجموعة من الأضرحة شيدت على طرز عصر النهضة فى نهاية القرن الـ 19 م وأوائل القرن الـ 20 م، و تم تسجيلها فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمحافظة الإسكندرية بموافقة اللجنة الدائمة بتاريخ 12 / 4 / 2017 م، و بموافقة مجلس الإدارة بتاريخ 26 / 4 / 2022 م.

جبانة اليهود بالأزاريطة رقم 1

تعد هذه الجبانة من أقدم و أكبر جبانات اليهود بالإسكندرية حيث شيدت فى عصر محمد علي باشا سنة 1832 م, وتم تخصيص قطعة الأرض الواقعة حاليا فى ميدان الخرطوم بالحى اللاتينى فى منطقة الأزاريطة أمام مبنى كلية الطب جامعة الإسكندرية لتكون مقبرة للجالية اليهودية وفى سنة 1856 م، فى عصر والي مصر سعيد باشا، تم إحاطتها بسور من المبانى غير منتظم الأضلاع مساحتها حوالى ستة أفدنة، تضم ما يقرب من خمسة آلاف قبر، وهي مقابر بسيطة الشكل و التصميم لكونها كانت فى الأغلب مقابر لأبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المجتمع اليهودى فى الإسكندرية.

-جبانة اليهود بالشاطبى رقم 2

أنشأ هذه الجبانة البارون يعقوب منشا حوالى سنة 1872 / 1873 م، و لهذ عرفت بمدافن منشا، تتخذ حدود الجبانة شكل غير منتظم الأضلاع مساحتها ثلاثة أفدنة وتضم معبدًا جنائزيًا وحوالى ثلاثة ألاف مقبرة .



-جبانة اليهود بالشاطبي رقم 3

عرفت بمقابر أجيون، و يرجع تاريخها إلى حوالى سنة 1908 م، و يبلغ إجمالى مساحتها حوالي خمسة أفدنة وتضم نحو ما يزيد عن 3750 مقبرة.

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