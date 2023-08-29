الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 60 طن مخلفات زراعية من نطاق مقابر اليهود الأثرية بالإسكندرية

رفع المخلفات الزراعية
رفع المخلفات الزراعية بنطاق مقابر اليهود بالإسكندرية

رفع حي وسط الإسكندرية 60 طن مخلفات زراعية من المقابر اليهودية بالإسكندرية؛ نظرًا لزيادة أفرع الأشجار و النخيل وظهور الحشائش الطبيعية بصورة كثيفة جدًا بعدد من المقابر اليهودية، وذلك في إطار الحرص على إظهار المواقع الاثرية بالمظهر الحضاري اللائق.
وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إنه تم  التنسيق مع المهندسة عزة سعد رئيس حي وسط لرفع كافة المخلفات من المقابر، حيث قامت إدارة النظافة بحي وسط، وشركة نهضة مصر برفع كافة المخلفات الزراعية من المقابر اليهودية بالشاطبي، وبإشراف مفتشي الآثار بمنطقة وسط الإسكندرية، وذلك في اطار الاهتمام بجميع الاثار بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح مدير عام آثار الإسكندرية أنه جاري  استكمال كافة الأعمال تباعا حول المواقع الأثرية بنطاق حي وسط  لإظهار الجبانات التاريخية والأثرية والتراثية بصورتها الحضارية والتى تتناسب مع تاريخها وتراثها.

شُيدت بأرقى أحياء الإسكندرية

جدير بالذكر أن جبانات اليهود شيدت فى أرقى أحياء مدينة الإسكندرية، على مساحات شاسعة من الأرض خارج حدود أسوار مدينة الإسكندرية القديمة وعلى أحدث طراز معمارى في ذلك الوقت،  ويوجد حاليًا بالأسكندرية عدد ثلاثة جبانات تحتوى على مجموعة من الأضرحة شيدت على  طرز عصر النهضة فى نهاية القرن الـ 19 م وأوائل القرن الـ 20 م، و تم تسجيلها فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمحافظة الإسكندرية بموافقة اللجنة الدائمة بتاريخ  12 / 4 /  2017 م، و بموافقة مجلس الإدارة بتاريخ 26 / 4 / 2022 م.

جبانة اليهود بالأزاريطة رقم 1

تعد هذه الجبانة من أقدم و أكبر جبانات اليهود بالإسكندرية حيث شيدت فى عصر محمد علي باشا سنة 1832 م,  وتم تخصيص قطعة الأرض الواقعة حاليا فى ميدان الخرطوم بالحى اللاتينى فى منطقة الأزاريطة أمام مبنى كلية الطب جامعة الإسكندرية لتكون مقبرة للجالية اليهودية وفى سنة 1856 م، فى عصر والي مصر سعيد باشا، تم إحاطتها بسور من المبانى غير منتظم الأضلاع  مساحتها حوالى ستة أفدنة،  تضم ما يقرب من خمسة آلاف قبر، وهي مقابر بسيطة الشكل و التصميم  لكونها كانت فى الأغلب مقابر لأبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المجتمع اليهودى فى الإسكندرية.

-جبانة اليهود بالشاطبى رقم 2        

أنشأ هذه الجبانة البارون يعقوب منشا حوالى سنة 1872 / 1873 م، و لهذ عرفت بمدافن منشا،  تتخذ حدود الجبانة شكل غير منتظم الأضلاع مساحتها  ثلاثة أفدنة وتضم معبدًا جنائزيًا وحوالى ثلاثة ألاف مقبرة .
 
-جبانة اليهود بالشاطبي رقم 3

عرفت بمقابر أجيون، و يرجع تاريخها إلى حوالى سنة 1908 م،  و يبلغ إجمالى مساحتها حوالي  خمسة أفدنة وتضم نحو ما يزيد عن 3750 مقبرة.

IMG-20230829-WA0007
IMG-20230829-WA0007
IMG-20230829-WA0008
IMG-20230829-WA0008
IMG-20230829-WA0006
IMG-20230829-WA0006
IMG-20230829-WA0005
IMG-20230829-WA0005
آثار الإسكندرية المقابر اليهودية المخلفات الزراعية أحياء الإسكندرية جبانات اليهود بالإسكندرية

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة 7 شوارع بحى العامرية أول

"آثار الإسكندرية": إنجاز 99% من مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباي

الأكثر قراءة

وفاة الناقدة المسرحية الشابة رنا أبوالعلا.. وصلاة الجنازة فى مسجد الشرطة بصلاح سالم

الفيديو الأول لاستقبال الرئيس السيسى لـ"البرهان" فى العلمين

"فى صفقة تغيير دولارات".. 8 يسرقون ملايين جنيه من تاجر فى أكتوبر

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

أخبار الظهيرة| "التأمينات" تبدأ صرف معاشات سبتمبر الخميس وإيهاب الشيحى مشرفًا على "قصر العينى الفرنساوى"

"التأمينات" تبدأ صرف معاشات سبتمبر الخميس المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟