الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"قومي المرأة" بكفر الشيخ يُشارك في مبادرة "أنت الحياة" بقرية الزعفران

قرية الزعفران
قرية الزعفران

شارك فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ ، في مبادرة "أنت الحياة"، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بقرية الزعفران  بمركز الحامول، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والعقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ.

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ندوات ثقافية توعوية لكيفية اختيار شريك الحياة

قالت الدكتورة أماني شاكر، مرر فرع المجلس القومي للمرأة، إنه جرى عقد ندوات تثقيفية توعوية، وإرشاد اسرى حول التنشئة المتوازنة حاضرا فى اللقاءات مجموعة من الشيوخ بادارة الفتوى الالكترونية بالازهر الشريف، ومقدمي المشورة الأسرية واعضاء فرع المجلس ومحامية مكتب شكاوى المجلس، تناول موضوعات المشورة قبل الزواج وكيفية  اختيار شريك الحياة والحمل والولادة والتغذية السليمة للأم والطفل، ودارت التوعية حول مشكلات الزواج المبكر،  الإسراف في جهاز العرائس ومشكلة الغارمات.

وأضافت "شاكر"، أنه قد تم عمل ورش تدريبية عن الاستفادة من الخامات البيئية مثل الخيش و التدريب على التطريز اليدوى وانتاج بعض المنتجات الاقتصادية والتي تصلح لاقامة مشروع صغير، كما تم استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان ل150 سيدة.

جامعة كفر الشيخ تُطلق قافلة طبية توعوية بالزعفران

وأطلقت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية وتوعوية ارشادية شاملة إلى قرية الزعفران والقرى المجاورة بمركز الحامول، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار مبادرة "انت الحياة"، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتنمية الريف، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، واستمرارًا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

الحامول القومي للمرأة حياة كريمه كفر الشيخ أنت الحياة

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