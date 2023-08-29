17 وزارة تُشارك في إعداد أول استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات

يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لاستئناف الاجتماعات التحضيرية لإطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، بمشاركة كافة الأطراف المعنية وشركاء العمل الإحصائي بعد توقفها لاكثر من عامين؛ بسبب أحداث جائحة كورونا وما تبعها من أزمات استثنائية.

الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات

وينعقد اليوم الثلاثاء اجتماع لكافة الجهات الوزارية المشاركة في الاستراتيجية البالغ عددها نحو 17 وزارة، وذلك لمراجعة ما تم من أعمال خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لعقد المؤتمر الرئيسي للجنة العليا لوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات.

منع تضارب البيانات الرسمية

ومن جانبه، قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات في مصر تشكل إطاراً وطنياً يهدف لتطوير النظام الإحصائي الوطني وتعميم وإدماج الإحصاءات في وضع السياسات وفي عمليات التخطيط، لافتاً الي دورها في منع تضارب البيانات والاحصاءات وتوحيد جهة إصدارها وتحديد اختصاصات كل جهة، والعمل على ضم مختلف القطاعات وغيرها من أصحاب المصلحة إلى منظومة الإحصاءات الوطنية، ورغبة من الدولة للاستجابة إلى التحديات التي تفرضها فجوات البيانات، واطلاق ثورة للبيانات، وبناء قدرات إحصائية، إلى جانب تطبيق عملية استشارية شاملة تضم كافة منتجي الإحصاءات ومستخدميها، وصنّاع القرار، والشركاء التقنيين والماليين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجامعات.

اقرأ أيضًا:

الإحصاء: انتهاء ترقيم الثروة العقارية خلال 3 سنوات.. وإنشاء رقم قومى للمنازل بالريف والحضر

رئيس «الإحصاء»: انتهاء تطوير 1465 قرية ضمن «حياة كريمة»

وأوضح في تصريحات صحفية له، أن جهاز الإحصاء سيكون هو الجهه الرسمية المسؤولة عن تنسيق العمل الإحصائي بالدولة وتوفير البيانات المطلوبة لخطط التنمية، الأمر الذى دعي إلى أهمية التنسيق والتعاون مع كافة شركاء العمل في النظام الإحصائي الوطني لوضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات.

محاور الاستراتيجية الوطنية

وترتكز الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات على بناء الثقة في الإحصاءات الرسمية بحيث تصبح الدليل والاساس لاتخاذ القرارات ووضع السياسات، وتطبيقها على جميع مراحل العمل الإحصائي من إقرار برامج العمل ومروراً بجمع وتحليل البيانات وإنتهاءًا بإصدار النتائج.