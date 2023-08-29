الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تصدير 5000 طن دقيق وتداول 18 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 635 شاحنة و175 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 329 شاحنة و115 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 306 شاحنات و60 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين SEA PRAJNA وأمل بينما تغادر السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1050 طن بضائع و150 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وسينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لوصول السفينة LOTUS  قادمة من السعودية لشحن دقيق ومغادرة السفينة PASHA 9  وعلى متنها 5000 طن دقيق تصدير إلى بورسودلن، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1175 راكباً بموانيها.

مرسى علم تستقبل 26 رحلة طيران سياحي اليوم

في سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، 26 رحلة طيران أوروبية سياحية ضمن 139 رحلة أسبوعية بدأ المطار في استقبالها من السبت الماضي، وتستمر حتى الجمعة، حيث تقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم بعملية تسهيل إجراءات الوصول، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشف جدول الوصول، استقبال 26 رحلة طيران بينها 4 رحلات من المطارات التشيكية و3 رحلات من إيطاليا و3 ألمانيا و9 رحلات منبولندا ورحلة من سويسرا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج.

وكشفت جداول التشغيل بمطار مرسى علم الدولى أن الخطار يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية ، وصلت من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

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