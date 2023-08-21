موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 445 ألف طن بضائع خلال يوليو

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تحقيق تداول مقداره 445 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث سجلت الصادرات 258 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 ألف طن، كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.

وشهد ميناء سفاجا تداول 239 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن، وصادر 25 ألف طن بضائع.

فيما شهد ميناء السويس تداول 37 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 27 ألف طن فوسفات.