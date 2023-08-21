الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 445 ألف طن بضائع خلال يوليو

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تحقيق تداول مقداره 445 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث سجلت الصادرات 258 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 ألف طن، كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.

 

وشهد ميناء سفاجا تداول 239 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن، وصادر 25 ألف طن بضائع.

 

فيما شهد ميناء السويس تداول 37 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 27 ألف طن فوسفات.

 

البحر الاحمر الصادرات والواردات الموانئ المصرية تطوير الموانئ المصرية خلال شهر يوليو هيئة موانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر نسبة الصادرات ميناء سفاجا ميناء نويبع ميناء السويس

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة "شاومينج الغش" بالثانوية العامة

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

قرار وزارى بسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا

"جندي" تشارك في المؤتمر الأول لوزراء "هجرة الكوميسا"

موعد وصول رباعى الأهلى المحترف إلى القاهرة

سيدة تطعن زوجها بعد مشاجرة بينهما في أبو النمرس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟