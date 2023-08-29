وكيل تعليم مطروح: دعم مدرسة القلب الكبير بـ13 سبورة ذكية و13 جهاز لاب توب

اجتمع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مع علاء صادق مسئول التعليم بمؤسسة مصر الخير، وعلاء عافية مسئول المؤسسة بالمحافظة بمقر ديوان عام المديرية، بحضور مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية، وثروت المهدي مدير إدارة التعليم الابتدائي، وايهاب أنور مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وممتثل زايد مدير إدارة التعليم المجتمعي، وتامر عزت مدير إدارة التعليم الإعدادي، وذلك لمناقشة أطر وآليات التعاون المشترك بين تعليم مطروح والمؤسسة الاجتماعية.

_ تفعيل ثقافة المشاركة المجتمعية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفق تعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتفعيل آفاق التعاون مع مؤسسات العمل المدني وتفعيل ثقافة المشاركة المجتمعية داخل المنظومة التربوية للمساهمة الإيجابية في تحقيق عملية تعليمية متكاملة بمدارس المحافظة.

_ ١٣ سبورة ذكية و١٣ جهاز لاب توب

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدعم المقدم من مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لعدد من المدارس المتواجدة بالمناطق الصحراوية حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بدعم منظومة العمل بمدرسة القلب الكبير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة مطروح التعليمية بالادوات التكنولوجية المكونة من ١٣ سبورة ذكية و١٣ جهاز لاب توب كذلك التجهيزات اللوجيستية الخاصة بالاثاث المدرسي.

_ استكمال معدلات اعضاء هيئة التدريس والإداريين

ووجه شحاته خلال الاجتماع إلى مدير إدارة مطروح ومسئولي التطوير والمخازن بسرعة الانتهاء من استكمال معدلات اعضاء هيئة التدريس والإداريين بالمدرسة كذلك كافة النواحي الفنية والإدارية والمخزنية الخاصة بالدعم المقدم من المؤسسة تمهيدا لافتتاح المدرسه ودخولها الخدمه بداية العام الدراسى الجديد .

_ مؤسسات المجتمع المدنى

وفي ختام الاجتماع رحب وكيل الوزارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الداعمة مؤكدا أن مطروح بها عديد من المؤسسات التربوية التي يتوفر بها بيئة تعليمية جيدة يمكن من خلالها تنفيذ العديد من البرامج التدريبيه وكذا قياس أثر التدريب بصورة صحيحة علي أعضاء هيئات التدريس بما يساهم في الارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب.