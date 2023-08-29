مقتل عامل على يد 3 أشخاص فى سوهاج

شهدت محافظة سوهاج واقعه مأساوية، حيث لقي عامل مصرعه على أيدي 3 أشخاص في سوهاج؛ بسبب خلافات الجيرة، وتمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.

و كشف المتهمون الثلاثه خلال مناقشتهم أن المجني عليه تشاجر في وقت سابق مع أحدهم ووبخه بالحديث فقام المتهم الأول بالاتفاق مع الأخرين لتنفيذ فعلتهم.

تلقي البلاغ

كانت البداية عندما تلقى مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج اخطارا من إحدى المستشفيات باستقبال عامل - مقيم بدائرة المركز مصاب بجرح قطعى وكسر بالجمجمة "توفـى عقب وصوله ".

شهادة والدة المجني عليه

وبانتقال رجال المباحث الجنائية لسؤال والدته ربة منزل -مقيمة بذات الناحية اتهمت 3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز بالتعدي على نجلها بعصى شوم وسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات حوال الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة سلاح أبيض - 2 عصا شوم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.