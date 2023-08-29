الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة لـ"الشاهد": عام 2012 شهد استقدام جميع العناصر الإرهابية من مختلف دول العالم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والعميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بعد تنحي الرئيس حسني مبارك، بدأت الاستحقاقات الانتخابية التي تمت جميعها وصولًا إلى انتخابات الرئاسة التي نجح فيها محمد مرسي. 

وأضاف العميد خالد عكاشة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن كل هذه الاستحقاقات الانتخابية كان من يقوم بأعمال الدعاية لها، هم نفس العناصر الإرهابية الموجودة في شمال سيناء والتي بدأت تتنامى وتتشكل، وبدا عدديًا أنهم بدأوا يبرزون ويدخلون مدينة العريش كزوار، وكأنهم أهل البلد، وقد نجحوا في البرلمان وكان العضو الممثل عن شمال سيناء هو أمين عام جماعة الإخوان من حزب الحرية والعدالة في شمال سيناء، وكان هناك تأييد كاسح، والمرور بصور المرشحين بنفس السيارات التي تم بها اقتحام السجون، حيث كانت نفس الشكل والهيئة.

وأوضح أن كل هؤلاء لم يكن يستطيعوا وحدهم أن يديروا ماكينة الإرهاب الضخمة التي كان الإخوان يريدون استغلال شمال سيناء فيها، وبالتالي بدأت تعليمات لكل العناصر الموجودة في أفغانستان، البلقان، البوسنة، الذين كانوا هاربين بالعودة مرة أخرى عام 2012، لافتًا إلى أن كل هؤلاء كانوا يعودون بعد إلغاء قانون الطوارئ وبعد إلغاء عملية الترقب والمتابعة التي كانت تتم قبل الثورة مع أمن الدولة في هذا التوقيت.

وأشار إلى أن كل الإرهابيين الموجودين في العالم كانوا ينزلون إلى القاهرة ولا يتواجدون في القاهرة، وكان أول مكان يذهبون إليه هي الأتوبيسات والسيارات التي تنقل إلى شمال سيناء، وقد تدفق هؤلاء علينا بالآلاف، والبعض منهم جاء بذات الملابس الأفغانية الكلاسيكية النمطية مثل التي كان يرتديها أسامة بن لادن وأيمن الظواهري.

خالد عكاشة برنامج الشاهد الإرهاب العناصر الارهابية الانتخابات الرئاسية

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