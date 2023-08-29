خالد عكاشة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل محاولة الإخوان اقتحام سجن العريش 18 يومًا

كشف العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تفاصيل محاولة الإخوان اقتحام سجن العريش المركزي لمدة 18 يومًا متواصلة.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، و المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مدير أمن الإسماعيلية كان مقيمًا داخل السجن ويشرف على إمداد القوات بالذخيرة واستعاضتها للحفاظ على السجن من الاقتحام لمدة 18 يومًا، مشيرًا إلى أنه كان هناك تنسيق من جهات عليا وتم الدفع بخطة تم ترتيبها خارج شمال سيناء.

وتابع أن الخطة كانت تقضي أن قوات الشرطة تنتظر انسحاب المهاجمين للسجن، وتأتي قوات من الجيش والشرطة، ويتم تفريغ السجن كاملًا من السجناء ويتم نقلهم لمدينة الإسماعيلية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأشار إلى أن المهاجمين، قضوا 18 يومًا متتالية وكأن السلاح لم ينضب وفي موعد الهجوم التالي فوجئوا بأن قوات الأمن تواجههم وأن السجن فارغًا وبعد الاطمئنان على عملية نقلهم تم إذاعة الخبر.

عن البرنامج

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.