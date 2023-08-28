"رزق ورحمة من الله".. سائقون عن مشروعات الطرق والكباري: سهلت علينا المسافات الطويلة

قال محمد مصطفى الزيني، سائق سيارة تاكسي، إنه يعمل طوال اليوم في الشارع، وليس له مواعيد، متابعاً: "لما مزاجي يحب أشتغل أركب التاكسي وألف الشوارع ".

وأضاف محمد مصطفى الزيني خلال فيديو على يوتيوب، أن البلد حلوة أصبحت تحلى كل يوم بشكل زائد، معقباً: "الشوارع والمباني نطقت لما اتجددت، الكباري جعلت البلد تتنفس وإحنا كمان نتنفس".

وتابع: "محور روض الفرج رحمة من الله سبحانه وتعالى، المشوار الذي كان يستغرق ساعة إلا ثلث أصبح ينتهي في ثلث ساعة، والبنزين الذي كان يتم حرقه في الزحام عندما يقل استخدامه مع انخفاض الزحام وهو ما يزيد من فرصتنا في العمل".

وأشار إلى أنه كان يقو بعمل خمس مشاوير في اليوم، في حين يعمل اليوم الضعف، حيث أن الطرق والكباري لكل الناس، والناس جميعها استفادت منها، ومصر كانت في حاجة لها، حيث تم ربط البلد كلها ببعضها.

وأكد أن الطرق الجديدة تعتبر رزق لكل من يعمل على الطريق.

ومن جانبه، قال أسامه محمود، سائق سيارة نصف نقل، إن المشوار من مدينة نصر إلى شبرا الخيمة كان يستغرق ساعة وربع أصبح اليوم يستغرق ثلث ساعة، حيث في السابق كان يعمل مشوارين لكن اليوم أصبح يقوم بعمل ثلاثة مشاوير وأربعة مشاوير، لافتاً إلى أن الطرق كلها أصبحت أمان خاصة بعد التطور الذي حدث فيها.

وأشار إلى أن سائقين النقل كانوا يعانوا من الحوادث التي يتعرضوا لها، حيث كانت الطرق في البداية مزدحمة وضيقة، معقباً: "عندما أذهب في سفر إلى المحافظات، فإن الطريق الدائري الإقليمي سهل عليا مسافة المشوار".