الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 قوافل لجامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ5047 حالة بالقرى الأكثر احتياجًا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا 4 قوافل تنموية طبية شاملة خلال أسبوعين، شملت قرى كفر عبد الرحمن مركز زفتى، وكفر الباجة مركز كفر الزيات، ونمرة البصل مركز المحلة الكبرى بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، وقرية محلة حسن مركز المحلة الكبرى بالتنسيق مع محافظة الغربية لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على عدد 5047 من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 329 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 7951 رؤوس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة.

وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:
276 جراحة المخ والأعصاب 471 حالة في عيادة طب الأطفال، و558 بجراحة العظام، و444 بعيادة الأمراض الجلدية، و443 بأمراض الباطنة، و201 بعيادة جراحة المسالك البولية، و505 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و100 بعيادة الجراحة العامة، و202 بعيادة الأمراض الصدرية، و 90 بالنفسية والعصبية، و609 بعيادة طب وجراحة العيون، و99 بعيادة القلب والأوعية، و662 بعيادة التحاليل، و93 بعيادة تنظيم الأسرة، و294 بالمبادرات.

كما تم تحويل 329 حالة بواقع 22 جراحة مخ وأعصاب، 23 أطفال، 46 عظام، 24 جلدية، 15 باطنة، 21 مسالك بولية، 46 انف واذن وحنجرة، 17 جراحة عامة، 16 الصدر،9 نفسية وعصبية،80 طب وجراحة العيون. و10 قلب واوعية دموية.

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 382 مواطن، وزراعة 200 شجرة مثمرة بالقرى، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن فحص مبكر الثدي وتثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، إضافة إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري.

لدعم مبادرة حياة كريمة 4 قوافل لجامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـــ 5047 حالة بالقرى الأكثر احتياجا جامعة طنطا توقيع الكشف الطبي جراحة المخ والأعصاب طب الاطفال العناية بالقدم السكري النفسية والعصبية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتفقد فعاليات مراكز تنمية القدرات والأندية الصيفية بطنطا

مُعلنًا دعمه للرئيس.. مواطن من الغربية: حلم التنمية لن يتحقق إلا بجهوده (فيديو)

ضبط أدوية بيطرية فاسدة داخل صيدلية غير مرخصة فى الغربية

"تموين الغربية" تحبط محاولات 19 تاجرًا لزيادة أسعار السجائر

ضبط صاحب مخبز استولى على دقيق مدعم فى طنطا

الغربية تشارك فى معرض "أيادى مصر" للصناعات اليدوية والحرف التراثية

رحلة الإبداع بورقة وقلم لجودي وروئ طفلتين تتألقان في عالم الرسم

تكريم الطلاب والخريجين المتميزين فى مجالات الإعلام الرقمى التوعوى بجامعة طنطا

الأكثر قراءة

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

أحمد موسى: احتجاجات فى نادى الزمالك اعتراضًا على تعيين عماد البنانى

تفاصيل توجيه الاتهام لـ ترامب فى 6 سبتمبر بقضية انتخابات جورجيا

سم أم دواء.. لماذا يحذر الأطباء من إعطاء العسل للأطفال الرضع؟

"التموين" تكشف سبب خروج الأرز من المنظومة التموينية

"قرار عظيم".. أمهات الأبطال تشدن بقرار السيسي بشأن ضم قطاعات جديدة لصندوق تكريم الشهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب