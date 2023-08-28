سيمون: المطرب من غير جمهور ملوش لازمة حتى لو صوته حلو

قالت المطربة سيمون خلال حفلها الغنائي المقام حاليا ضمن فاعليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31 أن المطرب بدون جمهور ليس له أهمية وملوش لازمة حتى لو صوته حلو.

وقدمت سيمون التحية لجمهور القلعة الذي حرص على التواجد في رابع ليالي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والذي تفاعل بشكل كبير مع اغنياتها التي تقدمها خلال الحفل.

وحرصت سيمون أن تقدم أغنية وطنية بعنوان “حلوة يامصر” في تحيه خاصة منها لجمهورية مصر العربية ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء وقدمت الشكر لجميع القائمين على المهرجان والحفل.

وتقدم سيمون خلال الحفل مجموعة من أعمالها الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا منها مش نظرة وابتسامة، مبسوطة، بتكلم جد، فيه حاجة كدة، قلبي اللولي وغيرها.

وفي العاشرة مساء يقدم الفنان هشام عباس باقة من أعماله الجماهيرية الخاصة منها ناري نارين، حلال عليك، حبيتها، تعالى، حالة، سهران وغيرها.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقي، أحمد جمال، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.