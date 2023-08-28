"الأولمبية" تهنئ اتحاد الخماسي بصدارة بطولة العالم بإنجلترا

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة للاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بعد صدارة بطولة العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة باث بإنجلترا برصيد خمس ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهب و1 ميدالية برونز.



وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبين بعد تخقيق ذهبية منافسات الزوجي المختلط للثنائي مهند شعبان وسلمى عبد المقصود وذهبية منافسات فرق الرجال للفريق المكون من مهند شعبان، أحمد الجندي، محمد الجندي وذهبية منافسات تتابع الرجال للزوجي أحمد ماهر ومعتز وائل وذهبية منافسات تتابع السيدات للثنائي ملك أسماعيل وأميرة قنديل وتوج مهند شعبان ببرونزية الفردي مع خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.



وأكد أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية.

واحتلت البعثة المصرية المركز الأول بمجموع خمس ميداليات متنوعة بواقع أربع ذهبيات وبرونزية جاءت كالآتي:



ذهبية منافسات الزوجي المختلط حيث حقق الثنائي مهند شعبان وسلمى عبد المقصود المركز الأول بمجموع 1413 نقطة.



ذهبية منافسات فرق الرجال بعد تحقيق 4530 نقطة وتكون الفريق من مهند شعبان، أحمد الجندي، محمد الجندي.

ذهبية منافسات تتابع الرجال حيث تمكنا الزوجي أحمد اشرف ومعتز وائل من الحصول على 1467 نقطة.

ذهبية منافسات تتابع السيدات حيث تمكنا الثنائي ملك اسماعيل وأميرة قنديل من الحصول على 1315 نقطة .

توج مهند شعبان ببرونزية الفردي بعد تحقيقه 1514 نقطة.