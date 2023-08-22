"الأولمبية" تهنئ اتحاد الخماسي بذهبية أحمد حامد ومعتز وائل

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان بعد حصول الثنائي أحمد حامد ومعتز وائل على الميدالية الذهبية لمنافسات التتابع ببطولة العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة باث بإنجلترا.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص تهنئته للاعبان أحمد حامد ومعتز وائل والجهاز الفني للمنتخب وذلك بعد تحقيق أميرة قنديل وملك إسماعيل ذهبية تتابع السيدات في نفس البولة واستمرار تحقيق هذه النتائج المميزة مع خالص التمنيات باستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الرياضة تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.