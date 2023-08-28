اتحاد الصناعات يكشف أهمية قرار الرئيس السيسى بإعفاء القطاع الصناعى من الضرائب

أشاد المهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بقرارات الرئيس السيسي، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، موضحًا أن المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية تعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن إعفاء القطاع الصناعي من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، أمر في غاية الأهمية.

وتابع: "إن نهضة الصناعة بدأت بقرارات الرئيس السيسي، وهذه القرارات ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، بجانب توفير العملة الصعبة، موضحًا أنه يتمنى التركيز على صناعات الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، الصناعات المتعددة، كما أن هناك 152 منتجًا تم تحديدها سيتم العمل عليها".

يجب وضع خطة لتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات

وأشار إلى أنه يجب وضع خطة لتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات، مبينًا أنه يجب وضع استراتيجية واضحة تتناسب مع زيادة السكان في مصر، مردفًا أن الصناعات الزجاجية والخشبية من أهم الصناعات الاستراتيجية التي يجب التركيز عليها.