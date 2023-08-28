الزراعة: وفد الاتحاد الأوراسى يزور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات للاطلاع على إجراءات فحص وسلامة الأغذية

في إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة ورفع جودة المنتجات المصرية استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وفدًا رسميًا من الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، فى إطار زياراتهم لتفقد بعض المعامل المركزية والمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية للوقوف على إجراءات الرقابة وفحص وسلامة الأغذية التي يتم تصديرها لدول الاتحاد الأوراسى خاصة الأسماك، وقالت د هند عبداللاه مدير المعمل إن الوفد يضم خبراء ومسئولين من الطب البيطري والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية للاتحاد الأوراسي وهذه الزيارة تعتبر خطوة مهمة لمراجعة وتدقيق إجراءات الفحص لكل خطوات فحص الملوثات بالأسماك وطرق سحب العينات وتحليلها، بما يتوافق مع المواصفات الدولية لتحليل المخاطر وجودة المعامل وغيرها من الخطوات الأخرى، بدءًا من استلام العينات وحتى إصدار الشهادات التي تضمن استكمال خطوات عملية التصدير بأفضل طرق الجودة المتعارف عليها عالميًا.

ويشار الى أن الاتحاد الأوراسي هو كيان اقتصادي وسياسي يضم عددًا من الدول الأوروبي والأسيوية مثل روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وغيرها من الدول الأخرى.

وكان قد التقي القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي منصور بك كليتشيف سفير جمهورية اوزبكستان بالقاهرة،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون المشترك وخلال اللقاء "القصير" أشار إلى الزيارة الرئاسية الاخيرة للرئيس الاوزبكي إلى مصر وتوجيهات فخامة الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع اوزبكستان، وقال إن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، وقد تلاحظ ذلك من خلال زيادة الصادرات الزراعية المصرية للخارج.

كما أعرب "القصير" عن حرص وزارة الزراعة المصرية على توطيد علاقات التعاون الزراعي بين البلدين في ظل سعي الدولتين لتعزيز التعاون المشترك في كل المجالات ومن بينها المجال الزراعي، خاصة ما يتعلق بالتقاوي وتطبيق تكنولوجيات مكافحة التصحر، واستعرض "القصير" ما انتهي إليه لقاؤه مع وزير الزراعة الأوزبكي، خلال زيارته لمصر في شهر فبراير الماضي من توصيات تتعلق بضرورة التعاون المشترك في عدد من القضايا التي تهم البلدين مثل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة التبادل التجاري الزراعي بين الجانبين…

وخلال اللقاء قام القصير بالتواصل افتراضيًا مع نظيره الأوزبكي، حيث تلقى منه دعوة لحضور المنتدى الزراعي عن الأمن الغذائي، والمقرر عقده في الفترة من ٧-٨ سبتمبر المقبل، مؤكدًا أهمية حضور مصر هذا المنتدى، وأن ذلك سيكون بمثابة دعم الجانب المصري للجانب الأوزبكي.

كما تطرق الوزيران إلي الحديث عن موضوعات التعاون المشترك، مؤكدين رغبة الجانبين في تنمية العلاقات الزراعية.