"القاتل" و"مايسترو".. من يفوز بـ"الأسد الذهبي"؟

تنطلق بعد غد الأربعاء فعاليات الدورة الـ80 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، أطول مهرجان في أوروبا، وهناك الكثير من الأفلام المشاركة به والتي تتنوع ما بين المأخوذ عن قصة حقيقية وسيرة ذاتية مفعمة بالعاطفة ووصولا إلى الخيال العلمي والجريمة والإثارة.

لكن الأكثر إثارة للجدل هذا العام 3 أفلام أمريكية تتنافس على جائزة الأسد الذهبي في المسابقة الرسمية، "القاتل" "The killer"، و"مايسترو" "Maestro"، و"بريسيلا" "Priscilla"، وبحسب تقارير عالمية ربما تكون شهرة صناع تلك الأفلام ربما ستكون كافية لجذب الكثير من الاهتمام لـ3 أعمال وتوقعات بأن يحصل أحد منهم على جائزة الأسد الذهبي.

القاتل

بعد ما يقرب من 25 عامًا منذ آخر مرة ظهر فيها على السجادة الحمراء في مدينة البندقية عن فيلم Fight Club عام 1999، يعود ديفيد فينشر إلى إيطاليا بنسخة جديدة مقتبسة من رواية The Killer، وهي الرواية المصورة الفرنسية الشهيرة من تأليف اليكسيس نولينت.

وقع فينشر لأول مرة على إخراج الفيلم منذ ما يقرب من 15 عامًا، ولكنه يقدمه الآن بنسخة لكاتب السيناريو أندرو كيفين ووكر، ويلعب مايكل فاسبندر الدور الرئيسي مع تيلدا سوينتون التي تشارك في البطولة.

وعلى الرغم من عدم تأكيد ظهور أيا من صناع العمل في المهرجان بسبب "إضراب هوليوود" إلا إن قوة شهرة اسم فينشر والرواية المشهورة عالميًا يجب أن تكون كافية لجذب الكثير من الضجة حول العمل وجعل لجنة التحكيم تنظر إليه بعين جادة.

فيلم "القاتل" مدة عرضه 113 دقيقة وهو فيلم أكشن ومغامرة، من الإسم يبدو واضحا أن الأحداث ستدور حول قاتل مأجور ينقلب على من يقومون بتشغيله.

مايسترو

من الأفلام الأكثر إثارة للانتباه هو فيلم "مايسترو" وخاصة أن أفلام السير الذاتية عادة ما تحصد الكثير من الجوائز، وهنا يقدم النجم الأمريكي برادلي كوبر فيلما من إخراجه وتأليفه وبطولته عن حياة الموسيقي ليونارد بيرنشتاين، والذي حظى بردود فعل عنيفة في الصحافة العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي المصاحبة لاختيار كوبر، كممثل غير يهودي لأداء الدور، ولكن الكثير من النقاد أشاد بأداء كوبر.

الفيلم مدته 129 دقيقة والذي وضع برادلي كوبر كل شغفه خلاله ليجسد هوس بيرنشتاين بالموسيقى وكيف بلور قصة نجاحه وصعود نجمه في الولايات المتحدة، ويركز الفيلم أيضا على علاقة بيرنشتاين بزوجته الممثلة فيليسيا مونتيليجري، التي تلعب دورها كاري موليجان.

بريسيلا

بعد العرض المذهل لفيلم Elvis للمخرج باز لورمان العام الماضي، فلا عجب أننا سنرى نظرة مختلفة من خلال عيون زوجته الأكثر شهرة، بريسيلا بريسلي، ومن المرجح أن المخرجة والمؤلفة صوفيا كوبولا، التي صاغت علامتها التجارية كبطلة للسينما الأنثوية، أن تمنح شخصية بريسيلا معاملة خاصة لإبرازدور الفتاة التي فازت بقلب أكثر عازب في أمريكا في فيلم موسيقي استعراضي مدته 110 دقيقة.

استنادًا إلى مذكرات بريسيلا بريسلي التي صدرت تحت عنوان "إلفيس وأنا" عام 1985، سيختلف فيلم بريسيلا بشكل كبير عن فيلم إلفيس الذي عرض العام الماضي، حيث شاركت بريسيلا بريسلي بنفسها بشكل وثيق في هذا الإنتاج، حيث اختارت كوبولا كمخرجة لتنفيذ مذكراتها كفيلم، وتلعب كايلي سبايني دور بريسلي في الفيلم، ويلعب جاكوب إلوردي، دور ملك الروك أند رول إلفيس بريسلي.