عضو التحالف الوطنى: تنظيم ملتقى لتدريب الشباب على إدارة المشروعات خطوة حتمية للتمكين

قال أحمد موسى، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، وعضو التحالف الوطني، إن مشروع تنظيم ملتقى لتدريب الشباب على إدارة المشروعات خطوة مهمة للغاية للجيل المصري الحديث، حيث تمكين الشباب ومده بالمعلومات المعرفية سوف يكون بمثابة تأهيل مباشر لهذا الكادر في المشاركة المجتمعية والعمل على حل الأزمات التي توجد داخل كل محافظة.

التحالف الوطني

وأكد عضو التحالف الوطني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية يوجد بها 20 ألف متطوع، وتحرص "صناع الحياة" على مد وتزويد الشباب بالمعلومات الكافية للشباب حتى يستطيعوا حل الأزمات المجتمعية وفق أسلوب علمي مدروس.

وتابع: "سوف يتم الاستعانة بالجمعيات التعاونية لاستضافة عدد من المتطوعين، لتحديد المشكلة التي توجد في المحافظات القادمين منها والعمل على إنشاء مبادرة لاقتراح حلول قابلة للتنفيذ الخاصة بهذه المشاكل في المحافظات، ويتم رفع كفاءة الجمعية التي سوف تقوم باستضافة المتطوعين ماليًا وإداريًا من خلال مؤسسة صناع الحياة".

ملتقى التدريب

واستطرد: "في ملتقى التدريب يتم تدريب الشباب على كتابة المقترحات، وتحديد الجهات المعنية بهذا الأمر من أجل الحصول على تمويل كافٍ لحل الأزمات التي توجد في المحافظات".