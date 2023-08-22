الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توفير 5820 مشروعًا تنمويًا للأسر الأكثر احتياجًا فى أسوان

المشروعات
المشروعات

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في توفير 5820 مشروعًا تنمويًا متمثلة في قروض حسنة وتسليم أكشاك للأسر الأكثر احتياجًا من مراكز محافظة أسوان المختلفة، استمرارًا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. 

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، على الدور الحيوى والفاعل للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فى إطار رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، فى مساندة قضايا التنمية وانطلاقًا من كون عملية الحوار والشراكة هى عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التى تخدم رؤية مصر 2030.

تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر، ليدر دخلًا ثابتًا لهذه الأسر مع الأخد في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية. 

وأضاف أنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التي تقوم بتذليل كل العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة. 

جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة أسوان تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية.

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IMG-20230822-WA0011
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التضامن الاجتماعي محافظة أسوان البرامج التنموية جمعية الأورمان

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