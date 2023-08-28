الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بينها 8 أطنان أرز.. حيلة جديدة لسرقة تجار المواد الغذائية فى الجيزة

متهمين
متهمين

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة 210 كراتين زيت طعام، و2 هاتف محمول، من مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة، وكذا واقعة سرقة (8 أطنان أرز) من (مالك مضرب أرز وسائق طرفه)، وبحوزتهم (3 طبنجات صوت- سيارة ميكروباص).

تفاصيل الواقعة

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعتين، وأنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت بأسلوب انتحال الصفة، حيث يقوم اثنان منهم باستدراج تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى والاتفاق معهم على التقابل وشراء بعض منتجاتهم، وعقب وصولهما يقوم باقى المتهمين بالاستيلاء على المواد الغذائية وتفريغها بمخزن خاص بأحد المتهمين، كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر.

وبمواجهتهم أرشدوا عن جميع المسروقات بالمخزن المشار إليه.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة "318" من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة "317"، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة "320" عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الامن العام الجيزة 4 أشخاص سرقة كرتونة زيت

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