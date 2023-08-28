الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 71195 رأس ماشية ضمن الحملة القومية لمواجهة الحمى القلاعية بمطروح

تحصين
تحصين

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرارا جهود المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية مع تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة وكذلك تقديم أوجه الدعم لمربي الثروة الحيوانية بمطروح. 

تحصين 71 ألف رأس ماشية 

وأشار “شعيب” إلى أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدات في منتصف يوليو الماضى وصلت إلى تحصين عدد  71195 رأس ماشية حتى الآن مع استمرار الحملة القومية.

وأوضح الدكتور سعد فاروق جويلى، مدير عام الطب البيطري بمطروح، أنه  تم تحصين 69839 اغنام وعدد 906 ابقار وعدد 450 جمال، في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والتي بدأت من 15 يوليو الماضى والمستمرة حتي الآن، من الحمام شرقا إلى سيوة غربا لتقديم التحصينات والادوية البيطرية  لمربي الثروة الحيوانية بمطروح سواء بالواحدت البيطرية. 

16 وحدة بيطرية لتنفيذ حمله التحصين ضد الحمي القلاعيه

وأضاف  مدير عام مديرية الطب البيطري  الحمله القوميه للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعيه وحمي الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح من الحمام  شرقا وحتى السلوم غربا انطلقت منتصف يوليو من خلال 16 وحدة بيطرية.

وأشار “جويلي” إلى أنه يتم  توجيه المواطنين إلى أقرب وحده بيطرية لتحصين ماشيتهم ، حيث تبدأ أعمال التحصين بإعطاء الحيوان  لقاح الحمى القلاعية، بالإضافة لجرعة من لقاح حمي الوادي المتصدع  والترقيم والتسجيل  للماشية وكذلك التحرك  بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين. 

رفع درجة الاستعداد  بالوحدات  والادارات البيطرية

وشدد على أنه تم رفع درجة الاستعداد لدى الاطباء للحالة القصوى بالوحدات  والادارات البيطرية، ومنع الاجازات خلال هذه الفترة، والتنبيه بتنفيذ كل الاجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع أخذ جميع الاجراءات الوقائية .

مطروح الطب البيطرى بمطروح الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع الخدمات البيطرية محافظ مطروح

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