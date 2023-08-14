رئيس مدينة سيوة يبحث مع إدارة الطب البيطري أسباب تطبيق التلقيح الصناعي

استقبل محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الإثنين، الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح والدكتور بركات محمد علي مدير عام التناسليات والتلقيح الاصطناعي ومدير عام الرعاية والعلاج بالهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور رفيق حلمي، مدير الإدارة البيطرية.

واستعرض اللقاء، أنشطة الإدارة البيطرية ومتابعة إحلال وتجديد الوحده البيطريه بسيوة حيث تم مناقشة أهم أمراض الثروة الحيوانية وكيفية التعرف عليها والمكافحه والتحصين ومناقشة أسباب تطبيق التلقيح الصناعي وتحصين الحيوانات بإستخدام التحصينات اللازمة.

كما تم مناقشة تدريب الأطباء البيطريين وعقد الندوات الإرشادية للمربين على هامش أعمال القافلة مع استمرار دعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتنمية الثروة الحيوانية بكافة مناطق المحافظة.

ياتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح، و استمراراً لجهود المحافظة في الحفاظ على الثروة الحيوانية.