رابط نتيجة التحويل بين المدارس لطلاب القاهرة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اتاحة نتيجة التحويلات لطلاب مدارس القاهرة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه سيتم الاستعلام عن نتيجة التحويل لطلاب مدارس محافظة القاهرة، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة التحويلات لطلاب مدارس القاهرة 2023/2024

ويمكن الاستعلام عن نتيجة التحويلات لطلاب مدارس القاهرة 2023/2024، فى الخطوات التالي :

1-الدخول على الموقع الالكتروني من هنا.

2-الضغط على التحويلات المدرسية.

3-الضغط على استعلام النتيجة.

4-كتابة الرقم القومي للطالب.

تجدر الأشارة، الى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، قررت إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، منذ أمس، لمدة أسبوع.

وطالبت المديرية التعليمية رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بإبلاغ شركة "أدفنسيز" بإعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية.

رابط التحويل الإلكتروني بين مدارس القاهرة

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الراغبين في التحويل الإلكتروني بين المدارس الدخول عبر الرابط التالي وتسجيل البيانات اللازمة من خلال اتباع خطوات التحويل من مدرسة لأخرى في محافظة القاهرة التالية:-

يجب الدخول على موقع التحويل الإلكتروني من خلال الضغط عبر الرابط التالي: هنا. ثم اختيار التحويلات المدرسية، والقيام بالدخول على تحويلات الطلاب لعام 2023/ 2024، ثم يتم الضغط على استمارة طلب تحويل، وقراءة التعليمات جيدًا.

وفي الختام الضغط على كلمة استمرار التي تظهر في الأسفل، ومن ثم تظهر استمارة التحويل فيجب القيام بملئها.

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 /2024

وينطلق العام الدراسي الجديد 2023 /2024 يوم 30 سبتمبر المقبل في جميع أنواع المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد.