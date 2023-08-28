الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": عالم مصرى يترأس أول مؤتمر عن الجينوم فى إفريقيا

الدكتور المصرى هيثم
الدكتور المصرى هيثم شعبان

أصبح الدكتور المصري هيثم شعبان، بجانب اثنين من علماء الولايات المتحدة، رئيسا لأول مؤتمر لاتحاد الجمعيات الأمريكية للبيولوجيا التجريبية على الإطلاق في قارة إفريقيا، والذي من المقرر عقده في غانا.

عالم مصري رئيسا لأول مؤتمر عن الجينوم بإفريقيا 

ويعقد المؤتمر بهدف مناقشة ونقل أحدث ما توصل إليه العلم وبالأخص دور التكنولوجيا المتقدمة رخيصة الكلفة في هذا المجال إلى القارة السمراء، فيما تمكن “شعبان” في أحدث أبحاثه من رصد حركة الجينوم وتراكيب جديدة في الخلية السرطانية الحية لأول مرة، مما يقود لإمكانية التنبؤ وتشخيص السرطان في مراحله الأولى.

وفي هذا الصدد قال الدكتور المصري هيثم شعبان، أستاذ الفيزياء الحيوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية من أكرا، اليوم الإثنين، إن المؤتمر حدث هام للغاية حيث تم العمل منذ أكثر من عامين للخروج بتلك النتائج والأبحاث، متابعا أن المؤتمر يعد خطوة مهمة بالنسبة للقارة الإفريقية والهدف منها أن تجعل القارة وجهه للمؤتمرات العلمية أكثر فأكثر.

سبب اختيار غانا لإقامة المؤتمر

وأكد أن السبب في اختيار دولة غانا لإقامة المؤتمر الجينوم بإفريقيا، يأتي بسبب أن العلماء من يقررون إقامة المؤتمرات خاصة أن تكون قريبة من الجامعة التي يدرس بها لتفاعل مع الطلاب خاصة أنها مرتبطة بالتعليم والبحث العلمي.

وتابع أن إقامة مؤتمر الجينوم يتم داخل الولايات المتحدة أو في أي دولة أوروبية، وذلك لأن المؤتمرات ترتبط بالكيانات العلمية الكبيرة، مشيرًا إلى أن صاحب فكرة إقامة المؤتمر صديق مقرب له "أمريكي - غاني" الجنسية من جامعة هارفارد في إفريقيا ليقوم بذلك الأمر إثراء للأبحاث والبحث العلمي في إفريقيا.

معلومات عن هيثم شعبان

يشار إلى أن"شعبان" يعمل حاليا أستاذا مشاركا للفيزياء الحيوية، كما أنه أحد الخبراء المصريين بالخارج في أبحاث الجينوم، ومدير مشروع بحثي بمركز "أجورا" لأبحاث السرطان الانتقالية، ومستشفى كلية الطب بجامعة لوزان في سويسرا.

كما يتولى رئاسة المؤتمر، الذي يجري التجهيز له حاليا بجانب كل من العالم الأمريكي من أصل غاني، كويزي إجبليك، مدير معهد سينا للعلوم والتكنولوجيا في غانا، والعالم الأمريكي، توماس بروكر، أستاذ الجينات والبيولوجيا الجزيئية بجامعة ألاباما بالولايات المتحدة.

أفريقيا البحث العلمي في أفريقيا الدكتور المصري هيثم شعبان اتحاد الجمعيات الأميركية للبيولوجيا التجريبية غانا الخلية السرطانية الحية البحث العلمي

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية

حدث ليلا| العثور علي جثة عامل مقتول في كرداسة.. وحل لغز جثة سيدة قنا

مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار عقار بالإسماعيلية (صور)

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا must للعام الدراسي 2023/2024

الاتحاد الأوروبى: 9 ملايين لاجئ فى مصر ما يشكل ضغطًا كبيرًا على مواردها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب