"القاهرة الإخبارية": عالم مصرى يترأس أول مؤتمر عن الجينوم فى إفريقيا

أصبح الدكتور المصري هيثم شعبان، بجانب اثنين من علماء الولايات المتحدة، رئيسا لأول مؤتمر لاتحاد الجمعيات الأمريكية للبيولوجيا التجريبية على الإطلاق في قارة إفريقيا، والذي من المقرر عقده في غانا.

عالم مصري رئيسا لأول مؤتمر عن الجينوم بإفريقيا

ويعقد المؤتمر بهدف مناقشة ونقل أحدث ما توصل إليه العلم وبالأخص دور التكنولوجيا المتقدمة رخيصة الكلفة في هذا المجال إلى القارة السمراء، فيما تمكن “شعبان” في أحدث أبحاثه من رصد حركة الجينوم وتراكيب جديدة في الخلية السرطانية الحية لأول مرة، مما يقود لإمكانية التنبؤ وتشخيص السرطان في مراحله الأولى.

وفي هذا الصدد قال الدكتور المصري هيثم شعبان، أستاذ الفيزياء الحيوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية من أكرا، اليوم الإثنين، إن المؤتمر حدث هام للغاية حيث تم العمل منذ أكثر من عامين للخروج بتلك النتائج والأبحاث، متابعا أن المؤتمر يعد خطوة مهمة بالنسبة للقارة الإفريقية والهدف منها أن تجعل القارة وجهه للمؤتمرات العلمية أكثر فأكثر.

سبب اختيار غانا لإقامة المؤتمر

وأكد أن السبب في اختيار دولة غانا لإقامة المؤتمر الجينوم بإفريقيا، يأتي بسبب أن العلماء من يقررون إقامة المؤتمرات خاصة أن تكون قريبة من الجامعة التي يدرس بها لتفاعل مع الطلاب خاصة أنها مرتبطة بالتعليم والبحث العلمي.

وتابع أن إقامة مؤتمر الجينوم يتم داخل الولايات المتحدة أو في أي دولة أوروبية، وذلك لأن المؤتمرات ترتبط بالكيانات العلمية الكبيرة، مشيرًا إلى أن صاحب فكرة إقامة المؤتمر صديق مقرب له "أمريكي - غاني" الجنسية من جامعة هارفارد في إفريقيا ليقوم بذلك الأمر إثراء للأبحاث والبحث العلمي في إفريقيا.

معلومات عن هيثم شعبان

يشار إلى أن"شعبان" يعمل حاليا أستاذا مشاركا للفيزياء الحيوية، كما أنه أحد الخبراء المصريين بالخارج في أبحاث الجينوم، ومدير مشروع بحثي بمركز "أجورا" لأبحاث السرطان الانتقالية، ومستشفى كلية الطب بجامعة لوزان في سويسرا.

كما يتولى رئاسة المؤتمر، الذي يجري التجهيز له حاليا بجانب كل من العالم الأمريكي من أصل غاني، كويزي إجبليك، مدير معهد سينا للعلوم والتكنولوجيا في غانا، والعالم الأمريكي، توماس بروكر، أستاذ الجينات والبيولوجيا الجزيئية بجامعة ألاباما بالولايات المتحدة.