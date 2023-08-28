رئيس الإحصاء: إعداد نظم معلومات وطنية إقليمية متكاملة حول هجرة اليد العاملة

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز عكف على إعداد دراسة تشخيصية حول آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن المنظمة أجرت دراسات تشخيصية مماثلة على الصعيد العالمي، لاسيما في شمال إفريقيا في إطار مشاريع أخرى للتعاون الإنمائي في موريتانيا والمغرب وتونس في عام 2019 بغرض دعم تنسيق بيانات هجرة اليد العاملة وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الموتمر الدولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل بشأن إحصاءات هجرة اليد العاملة العالمية، إضافة إلى ظهور نظم معلومات وطنية إقليمية متكاملة حول هجرة اليد العاملة.

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تقييم لمصادر البيانات

وأشار رئيس جهاز الإحصاء إلى أن الهدف الرئيسي للدراسة التشخيصية يتمثل في إجراء تقييم لمصادر البيانات الإحصائية والادارات الحالية المتعلقة بهجرة اليد العاملة، وترمي هذه الدراسة إلى تحديد مواطن القوة ونقاط الضعف في آليات جمع البيانات وعملياتها، كما أن الهدف من تحليل مصادر البيانات هو تعزيز إمكانية المقارنة الدولية لبيانات هجرة اليد العاملة وتحسين جودة المعلومات وموثوقيتها.

نظام معلومات وطني لهجرة اليد العاملة

كما أشار إلى أهمية الدراسة فى تعزيز تطوير نظام معلومات وطني متكامل لهجرة اليد العاملة، موضحًا أنه تم تصميم هذا النظام بغرض إنشاء شبكة منسقة من معلومات المؤسسات والأفراد ومصادر البيانات، تعمل جميعها معا لتحسين انتاج وتحليل وبحوث ونشر المعلومات المتعلقة بهجرة اليد العاملة، وييسر هذا النظام تحسين عملية صنع القرار ووضع السياسات وتنفيذها في سياق هجرة اليد العاملة.

تقام الفاعلية برئاسة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وجرازيلا ريتسا رئيس قطاع الهجرة والأمن والحوكمة والنوع الاجتماعي والمجتمع المدني، ضمن وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وايريك اوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا.

وتتضمن الفاعليات عرض المبادئ التوجيهية الصادرة عن المؤتمر الدولي العشرين لخبراء احصاءات العمل المتعلقة بإحصاءات هجرة اليد العاملة العالمية مع التركيز على توافر النسخة العربية من المبادئ التوجيهية، وعرض الدراسة التشخيصية ونتائجها الرئيسية.