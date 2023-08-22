الإحصاء: معدل البطالة 7,0 ٪ خلال الربع الثاني من 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 8/2023 نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونية) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7,0٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بانخفاض 0,1٪ عن الربع السابق.

أولاً: قـــــــوة العــمــل (وتشمل المشتغلين والمتعطلين):

30,969 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثاني لعام 2023

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 30,969مليون فرد مقابل 30,571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,375 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17,594 مليون فرد, أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,514مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,455 مليون فرد .

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (400) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (2) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (398) ألف فرد.

ثانيا : المتعــــــــــطلون:

سجل عدد المتعطلين 2,169 مليون متعطل بنسبة 7,0٪ من إجمالي قوة العمل (1,228مليون ذكور ،941 ألف إناث) مقــابـل 2,171 مليون متعطل عن الربع السابق 2023 بانخفاض قـدره (2) ألف متعطل بنسبة 0,1 ٪، وبارتفاع قــدره )18( ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,8٪

المتعطلون طبقاً للنوع :

4,8٪ معدل البطالة بين الذكور ، 17,3٪ بين الإناث خلال الربع الثاني لعام 2023



بلغ معدل البطالة بين الذكور 4.8٪ من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 4.5٪ في الربع السابق وكذلك 5.0٪ في الربع المماثل من العام السابق، بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.3٪ من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالي ، بينما كان 19.2٪ في الربع السابق مقابل 17.5 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة ) 61.8 ٪ من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

6.5٪ لإجمالي الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 8.9٪ للذكور ، 3.3 ٪ للإناث) مقابل 6.0٪ فى الربع السابق (الذكور 8.6٪والإناث 3.1٪) .

26.9٪ لإجمالي الفئة العمرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 26.7 ٪ للذكور ، 27.1 ٪ للإناث) مقابل 27.2٪ فى الربع السابق( الذكور 26.4٪ والإناث 28.2٪) .

28.4٪لإجمالي الفئة العمرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 24.9٪ للذكور، 33.0٪ للإناث) مقابل 27.1٪ فى الربع السابق ( الذكور 25.8٪ و الإناث 28.6٪) .

38.2 ٪ من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 39.5٪ للذكور 36.6٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 39.7٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 39.2 ٪ للذكور ، 40.1 ٪ للإناث).

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر و الريف ) :

10.1٪ معدل البطالة فى الحضر مقــابل 4.6٪ فى الريـف خلال الربع الثاني لعام 2023

بلغ معدل البطالة في الحضر 10.1٪ من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10.3٪ فـي الربـع السابق مقابل 10.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

معدل البطالة في الريف يصل إلى 4.6٪ من إجمالي قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4.7٪ في الربع السابق مقابل 4.5 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

84.1٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثاني لعام 2023

نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 84.1٪ في الربع الحالي مقابل 81.7 ٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي :

35.7٪ من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مـقـابـل 37.8٪ بالربع السابق و 38.1٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

48.4٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقهــا مـقـابـل 43.9٪ بالربع السابق بينما كان 44.1٪ في الربع المماثل من العام السابق.

ثالثا :المشتــــــغلون:

28.800 مليون مشتغل خلال الربع الثاني لعام 2023

بلغ عدد المشتغلين 28.800 مليون فرد بينما كان 28.400 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 1.4٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 12.021 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16.779مليون مشتغل .

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

72.8٪ نســبة المشتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثاني لعام 2023

بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 20.977 مليون مشتغل ( 17.939 مليون ذكور ، 3.038مليون إناث) بنسبة 72.8٪ من إجمالى المشتغلين بينما كان 74.0٪ في الربع السابق ،مقابل 73.6٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 875 ألف مشتغل ( 830 ألف مشتغل ذكور ، 45 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.0٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 2.9٪ في الربع السابق مقــابل 3.2٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.491 مليون مشتغل (4.945مليون مشتغل ذكور ، 546 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19.1٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 18.5٪ في الربع السابق مقابل 18.3٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.458 مليون مشتغل (573 ألف مشتغل ذكور ، 885 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 5.1 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4,5٪ في الربع السابق مقابل 5.0 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.



رابعاً :المساهمة فى النشاط الاقتصادي

43,0٪ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني لعام 2023

بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 43.0٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى و هو نفس المعدل في الربع السابق و 42.6%في الربع المماثل للعام السابق .

وبلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69.2٪ مقابل 69.1٪ فى الربع السابق