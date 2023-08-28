وكيل "تعليم مطروح" يوجه بنشر خريطة البرامج التعليمية وتطهير خزانات المياه بالمدارس
أصدر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة مطروح، اليوم الأحد، أمرا إداريا رقم 12 لضبط العمل خلال العام الدراسى الجديد حيث تمت مناقشة أهم بنوده خلال اجتماع تم عقده مع مديرى الإدارات التعليمية.
نشر خريطة البرامج و ترددات القنوات التعليمية بالمدارس
ووجه وكيل تعليم مطروح لمديري الإدارات التعليمية بالتنسيق مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة لإزالة الإشغالات والتراكمات المتواجدة بمحيط المدارس، وحول الأسوار كذلك التنسيق مع مراكز وأقسام الشرطة لتأمين المؤسسات التعليمية وفق برتوكول التعاون المستمر بين تعليم مطروح ومديرية الأمن، مشددا على نشر خريطة البرامج وترددات القنوات التعليمية بالمدارس حتى يتمكن الطلاب من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه القنوات.
تطهير خزانات المياة والالتزام بتحية العلم
كما وجه بالتنسيق مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة تطهير خزانات المياه العلوية والأرضية وتشجيع وتكريم المعلمين المتميزين تكريماً لهم على دورهم الإيجابي فى الارتقاء بالعملية التعليمية مشددا علي التأكيد علي مديري المدارس بتحية العلم خلال طابور الصباح في إطار تنمية قيم الولاء والانتماء لأبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد قائلا “ الإلتزام بالجدية والانضباط والإخلاص في العمل والتفاني في بذل الجهد وتقدير المسئولية لتحقيق عام دراسي منضبط ”.
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بنود الأمر الإداري
وجاءت البنود على النحو التالي"
- إمكانية سد العجز في التخصصات المختلفة من خلال السادة الموجهين والقائمين بالمتابعة في الإدارات التعليمية لمدة يومين علي الأقل أسبوعيا وذلك تحقيقاً للصالح العام ولمصلحة أبنائنا الطلاب
- تشجيع وتحفيز المعلمين والطلاب علي مهارات الابتكار والإبداع
- التنبيه علي قيادات المديرية والإدارات بكافة مراحلها بضرورة عقد لقاءات دورية مع السادة أولياء الأمور والمعلمين والطلاب للاستماع لمقترحاتهم والعمل علي وضع حلول واقعية للمشكلات التي تطرأ
- العمل علي توفير مناخ تربوي صحي وآمن لأبنائنا الطلاب والمعلمين من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الآمن بين جميع أفراد المنظومة التربوية
- عدم تنفيذ أي برامج تدريبية سواء كانت داخلية أو مع جهات مانحة الا بعد التنسيق مع لجنة التنمية المهنية بالمديرية واللجنة العليا للتدريب بالوزارة وفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين فيما يخص المخاطبين بالقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته
- الاهتمام بتوفير عوامل وسبل الجذب للطلاب داخل المؤسسة التعليمية
- التأكيد علي أهمية المشروعات القومية وفوائدها لدي الفرد والمجتمع من خلال توجيه التربية الاجتماعية ومنصات الصحافة المدرسية بالتعاون مع المدارس
- تفعيل استخدام السبورات الذكية
- مرحلة رياض الأطفال من أهم المراحل التي تهدف إلي إعداد الأطفال للتعليم
- الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس والاطمئنان علي جاهزيتها لاستقبال الطلاب
- تفعيل خطة الزيارات الميدانية و عدم بقاء القيادات داخل مكاتبها وسرعة الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها وتعقيمها
- التأكيد علي جاهزية كافة الوسائل التعليمية وجودة وسلامة المدارس والمعامل لاستقبال الطلاب
- تفعيل مجموعات الدعم المدرسي والإعلان عنها داخل المنشآت التعليمية مع ضرورة تخصيص من ثلاث إلي خمس قاعات داخل كل إدارة، كأماكن لتنفيذ تلك المجموعات وتزويدها بكافة الإمكانيات واختيار المعلمين المتميزين بما يتوافق مع رغبة الطلاب، والالتزام بآلية تنفيذ الرقابة علي مجموعات الدعم المدرسي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا علي صحة أبنائنا الطلاب
- تفعيل إدارة الأزمات والكوارث لضمان استمرارية المدارس في تنفيذ أعمالها
- عدم التطرق داخل المدارس إلي أي قضايا ذات صبغة سياسية أو حزبية ايا كان حرصا علي أبنائنا الطلاب
- تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدرسة في ضوء ما ورد بلائحة الانضباط المدرسي
- متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بها
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب بالتنسيق مع الطب الوقائي والوحدات الصحية
- التنبيه المشدد علي مديري الإدارات وأعضاء هيئة التدريس بعدم نشر أي معلومات أو صور أو فيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي عن أي أحداث داخل المدارس تتعلق بالعملية التعليمية
- الالتزام بالخريطة الزمنية في توزيع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات
- حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد ثابتة لمواعيد زياراتهم مع الإعلان عن ذلك بشكل واضح داخل كل مدرسة
- حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور منعا للمساءلة القانونية
- غلق أبواب المدارس عقب الانتهاء من طابور الصباح وإحكام الإشراف عليها وفحص هوية الزائرين كذلك التأكيد علي غلق أبواب المدارس بعد انتهاء اليوم والتأكد من مغادرة أبنائنا الطلاب