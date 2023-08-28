وكيل "تعليم مطروح" يوجه بنشر خريطة البرامج التعليمية وتطهير خزانات المياه بالمدارس

أصدر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة مطروح، اليوم الأحد، أمرا إداريا رقم 12 لضبط العمل خلال العام الدراسى الجديد حيث تمت مناقشة أهم بنوده خلال اجتماع تم عقده مع مديرى الإدارات التعليمية.

نشر خريطة البرامج و ترددات القنوات التعليمية بالمدارس

ووجه وكيل تعليم مطروح لمديري الإدارات التعليمية بالتنسيق مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة لإزالة الإشغالات والتراكمات المتواجدة بمحيط المدارس، وحول الأسوار كذلك التنسيق مع مراكز وأقسام الشرطة لتأمين المؤسسات التعليمية وفق برتوكول التعاون المستمر بين تعليم مطروح ومديرية الأمن، مشددا على نشر خريطة البرامج وترددات القنوات التعليمية بالمدارس حتى يتمكن الطلاب من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه القنوات.

تطهير خزانات المياة والالتزام بتحية العلم

كما وجه بالتنسيق مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة تطهير خزانات المياه العلوية والأرضية وتشجيع وتكريم المعلمين المتميزين تكريماً لهم على دورهم الإيجابي فى الارتقاء بالعملية التعليمية مشددا علي التأكيد علي مديري المدارس بتحية العلم خلال طابور الصباح في إطار تنمية قيم الولاء والانتماء لأبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد قائلا “ الإلتزام بالجدية والانضباط والإخلاص في العمل والتفاني في بذل الجهد وتقدير المسئولية لتحقيق عام دراسي منضبط ”.

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بنود الأمر الإداري

وجاءت البنود على النحو التالي"