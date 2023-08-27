الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يتابع استعدادات المدرسة الرياضية للعام الدراسي الجديد

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أجرى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية جولة تفقدية بمدرسة سيدي عبدالرحمن الاعدادية الرياضية الجديدة وذلك لمتابعة الاستعدادات المتواصلة بها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور سحر الحناوي مدير إدارة العلمين التعليمية، وهشام جميعي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، ومسعد بدوي وكيل الإدارة .

 

 الاستفادة من الإمكانيات اللوجيستية بالمدينة الشبابية التابعة لصندوق تحيا مصر

 

وأكد وكيل تعليم مطروح خلال الجولة التفقدية، أنه سيتم الاستفادة من الإمكانيات اللوجيستية الهائلة وملاعب كرة القدم والسلة ومضمار ألعاب القوى والجمباز وصالات الكاراتيه والتايكوندو، بالمدينة الشبابية التابعة لصندوق تحيا مصر بقرية سيدي عبدالرحمن وذلك وفق بروتوكول التعاون بين تعليم مطروح وصندوق تحيا مصر وبرعاية  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مشيرا إلى أن  المدرسة مكونة من 14 فصلا وحجرة دراسية وغرفتين لتغيير الملابس.

 استلام ملفات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة الرياضية 

وأوضح وكيل تعليم  مطروح أن استلام ملفات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة الرياضية الأولي على أرض مطروح يبدأ هذا الأسبوع بمقر المدرسة، مشيراً أن بدء العمل بها مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد خطوة عملاقة  للمساهمة الإيجابية في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية في مدن ومراكز شرق المحافظة .

اكتشاف المواهب الطلابية في كافة الأنشطة 

وأشار وكيل تعليم مطروح أن أحد ركائز منهجه في قيادة تعليم مطروح والسعي بجدية واهتمام لتدعيم خطة الأنشطة التربوية، واكتشاف المواهب الطلابية في كافة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية، موضحًا أن إنشاء مدارس رياضية متخصصة فريدة من نوعها في المحافظة يساهم في دعم الطلاب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة من أجل صقل  وبناء الشخصية في إطار إعداد أجيال وطنية تتسم بالقدرة على اتخاذ القرار وتقدير المسئولية.

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
تعليم مطروح المدرسة الرياضية سيدي عبدالرحمن مطروح محافظ مطروح

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