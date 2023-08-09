الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: إنشاء وتطوير 72 مدرسة بتكلفة 685 مليون جنيه خلال 3 سنوات

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تكثيف جهود المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير عدد من المدراس بمدن وقرى المحافظة، لاستيعاب وتخفيف الكثافة بالفصول مع إدخال نوعيات أخرى من المدارس المتقدمة. 

وأوضح محافظ مطروح أنه تم وجاري ومخطط إنشاء وتطوير 72 مدرسة بعدد 1014 فصلا خلال ثلاث سنوات، بالخطة الاستثمارية الماضية والحالية والقادمة، بتكلفة 684,8 مليون جنيه، في إطار جهود الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة  وتماشيا مع الاهتمام التي توليه الدولة لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030. 

من جهته، قال المهندس طارق عبدالله، مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، إنه تم تنفيذ وانتهاء أعمال إنشاء 17 مدرسة جديدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2022-2023 بعدد (205) فوصل بتكلفة مالية 108,6 مليون جنيه. 

وأضاف أنه جاري العمل في 26 مدرسة بمدن ومراكز المحافظة ما بين أعمال إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة بعدد 376 فصلا بتكلفة 276.2 مليون جنيه، لحل مشكلة الكثافات وأضافه نوعيات جديدة من التعليم.

واكد مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح أنه مخطط خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023-2024 عدد 29 مدرسة  بإجمالي 433 فصلا، بالإضافة إلى تعلية إدارة الضبعة التعليمية وتوسعة إدارة سيوة التعليمية بإجمالي تكلفة نحو 300 مليون جنيه، منها 4 مدارس إنشاء جديد و5 مدارس إحلال كلي و7 مدارس إحلال جزئي و13 مدرسة توسعة.

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الابنية التعليمية الهيئة العامة للأبنية التعليمية الخطة الاستثمارية للعام المالي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحقيق التنمية المستدامة تطوير قطاع التعليم رؤية مصر 2030

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