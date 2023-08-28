إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

أصيب منذ قليل 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سيارة بطريق "القاهرة_ الإسكندرية" الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابون إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تفصيل حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة توناية بالطريق الصحراوي بالكليو 45 اتجاه محافظة القاهرة بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص ونقلوا إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم وحرر المحضر وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحديد هوية المصابين فى الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من" ندا بسيوني دمرداني، 20 سنة، وحنان عبد الفتاح أحمد، 20 سنة، ونعمة ناصف شعبان، 40 سنة، وزينب بدر رجب، 20 سنة، ورضا خلف محمود، 17 سنة، وجنا علاء أحمد، 12 سنة، وحنان هاني عبد النبي، 17 سنة، وإيمان كامل عمر، 33 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونقلوا إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وظروفها وملابساتها.