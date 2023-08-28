الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة لـ"الشاهد": الدولة المصرية أجرت مراجعات فكرية ناجحة ومتطورة بالسجون

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأجهزة الأمنية بدأت تعمل على المراجعات الفكرية في السجون، حيث جرت أكبر مراجعة في السجون المصرية خلال هذه الفترة.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المراجعة  شارك فيها رجال دين وأطباء ومعالجين نفسيين، ورجال إعلام، وتم توثيقها إعلاميًا وبذلت الدولة المصرية جهدًا كبيرًا كان ناجحًا ومتطورًا وأخذت الدول الكثير من هذه الملامح وبدأت تعمل عليها.

تنظيم داعش ولد من رحم السجون العراقية الأمريكية المشتركة

وأكد أن دائرة السجون، هي مفرخة لهذه التنظيمات، فتنظيم داعش ولد من رحم السجون العراقية الأمريكية المشتركة، دخل كتنظيم للقاعدة وخرج بشكل داعش الأكثر تطورًا وعددًا والأكثر قتلًا.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

خالد عكاشة المراجعات الفكرية السجون ناجحا متطور تنظيم داعش السجون العراقية الأمريكية

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