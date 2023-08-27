"الإصلاح والنهضة" يثمن قرارات الرئيس السيسى الداعمة للمشروعات الصناعية

ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة مجموعة من الحوافز التي تتلعق بالإعفاءات الضريبية وغيرها من التسهيلات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وقال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن هذه الخطوة تعد دفعة قوية للقطاع الصناعي، وتسهم بصورة مباشرة في تسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفات وجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي بجانب دفع عجلة الصناعات التحويلية، وإحلال الواردات في الصناعات المستهدفة.

وأشار عبدالعزيز إلى أن عددًا من تلك التوصيات كان الحزب قد تقدم بها ضمن أوراق السياسات والتوصيات التي قدمها الحزب إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني من أهمها ما يتعلق بإعفاء الصناعات الاستراتيجية، وتوجيه الحوافز نحو الأولويات الاستثمارية في القطاعات الأكثر أولوية، وكذلك ما يتعلق بمنح تسهيلات أكثر للتأسيس والتشغيل، وتوسيع نطاق الرخصة الذهبية دفعًا لعجلة الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والمهمة.