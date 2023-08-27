الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة" يثمن قرارات الرئيس السيسى الداعمة للمشروعات الصناعية

رئيس حزب الإصلاح
رئيس حزب الإصلاح والنهضة

ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة مجموعة من الحوافز التي تتلعق بالإعفاءات الضريبية وغيرها من التسهيلات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وقال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن هذه الخطوة تعد دفعة قوية للقطاع الصناعي، وتسهم بصورة مباشرة في تسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفات وجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي بجانب دفع عجلة الصناعات التحويلية، وإحلال الواردات في الصناعات المستهدفة.

وأشار عبدالعزيز إلى أن عددًا من تلك التوصيات كان الحزب قد تقدم بها ضمن أوراق السياسات والتوصيات التي قدمها الحزب إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني من أهمها ما يتعلق بإعفاء الصناعات الاستراتيجية، وتوجيه الحوافز نحو الأولويات الاستثمارية في القطاعات الأكثر أولوية، وكذلك ما يتعلق بمنح تسهيلات أكثر للتأسيس والتشغيل، وتوسيع نطاق الرخصة الذهبية دفعًا لعجلة الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والمهمة.

حزب الإصلاح والنهضة دعم الصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعفاءات الضريبية المشروعات الصناعية

مواد متعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

مصر والاتحاد الأوروبى فى عهد الرئيس السيسى.. شراكة قوية من أجل المستقبل

"الزراعة" فى 9 سنوات.. الرئيس السيسى يقود نهضة زراعية غير مسبوقة

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

تفاصيل مؤتمر "مدبولي" لاستعراض مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار

الأكثر قراءة

لمرضى جرثومة المعدة.. تجنب هذه الأطعمة

الأجهزة الأمنية تبحث فى لغز جثة سيدة قنا المتحللة

"الباز": سد النهضة أكثر المواضيع التى تم التدليس فيها على الشعب المصرى

بعد اختياره شخصية معرض الطفل.. سماح أبو بكر عزت: تعلمت من يعقوب الشاروني الإخلاص للفكرة

التموين توضح السلع المدعمة التي يصرفها الفرد الواحد بقيمة 50 جنيها

رفض بيع المخدرات.. تفاصيل مقتل بائع على يد جاره في كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ