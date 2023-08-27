الخميس.. حفل غنائى لعمر كمال بمهرجان العلمين الدورة الأولى

أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الأولى المقام بمدينة العلمين الجديدة، عن استعداد المطرب الشعبي عمر كمال لإحياء حفل غنائي كبير يوم الخميس الموافق 31 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يقدم عمر كمال خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومنها: في داهية، عود البطل، بيبي، السخان وغيرها.

جدير بالذكر أن، انتهى المطرب عمر كمال من المشاركة فى مهرجان التراث العربى المقام بكندا وخلال حفلته أمس قدم كمال أغنية "يا حبيبتى يا مصر" ونشر الفيديو والجمهور يشاركه فى الغناء ويردد: "يا حبيبتى يا مصر" وعلق على الفيديو: "مفيش أكرم ولا أحن من ربنا عليا وده مش فى مصر ولا وطن عربى ده ف أمريكا الشمالية آخر الكوكب".

وكان أحيا عمر كمال خلال الفترة الماضية حفلًا غنائيا بدولة كندا، وذلك بالتزامن مع موسم حفلات صيف 2023، معربًا عن بالغ سعادته بهذا الحفل.

نشر عمر كمال عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، منشورا يروج من خلاله لحفلة بدولة كندا، إذ كتب: سعيد أني هقابل كل أحبابي في كندا، وبتشرف بتمثيل بلدي مصر، وإني جزء من أكبر مهرجان للاحتفال بالتراث المصري في كندا.

وتابع عمر كمال: الحفلة يوم 25 و26 من أغسطس الجاري، وهستنى كل الجالية المصرية والعربية عشان نغني وننبسط سوا إن شاء الله.

يذكر أن المطرب عبدالباسط حمودة أعلن عن مشاركته في أغنية "السخان" مع عمر كمال، مضيفًا أن الأغنية دى ليها مكانة خاصة أولاً لأن صناعها من نجوم صناعة الأغانى في الوطن العربي، وهم أيمن بهجت قمر ومحمد يحيى ووسام عبد المنعم ومبسوط للتعاون معاهم لأول مرة.

وجاءت كلمات الأغنية كما يلي: ياليل يا ليل، كثر الكتمان يامان، بيفرتك الشكمان اه، بالذمة فاضل إيه وفاضل إيه كمان، هسنخن السخان ونكيف التكيف، وناكل نص لقمة عشان ننام خفيف.