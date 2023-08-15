حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد رحيل والدة المطرب الشعبي أحمد شيبة التي رحلت عن عالمنا، صباح أمس، بعد صراع مع المرض داخل مستشفى قصر الشتاء بالإسكندرية.

وقرر الثنائي مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش تأجيل طرح أغنيتهما الجديدة "في داهية" احترامًا وتقديرًا لزميلهما المطرب الشعبي أحمد شيبة.

بسبب شيبة.. عمر كمال وشاكوش يؤجلان طرح "في داهية"

وعلّق مطرب المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، من خلال صفحتهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" قائلًا: "احتراما لحالة الحزن اللي عند أخونا الكبير الفنان "أحمد شيبة" بسبب وفاة والدته ربنا يرحمها ويغفر لها ... قررنا تأجيل نزول الأغنية اللى معاد نزولها انهاردة لبعد أيام العزاء".

رحيل والدة الفنان أحمد شيبة

استلم المطرب الشعبي أحمد شيبة، جثمان والدته من أمام أحد المستشفيات بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، بعدما وصل إلى المستشفى فور إبلاغه بوفاة والدته، بعد صراع طويل مع المرض الذي أصيبت به، ودخل الفنان أحمد شيبة في حالة حزن شديدة وكان برفقة نجليه، محمود ومحمد، وشقيقه الأكبر شيبة شيبة.

أحدث أعمال المطرب الشعبي أحمد شيبة

وقدم المطرب الشعبي أحمد شيبة مؤخرًا أغنية "اللي من دمك"، بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمد هنيدي، وعرضت ضمن أحداث فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدى والذى يعرض حاليًا في السينمات.

وأحيا شيبة حفلًا غنائيًا بمشاركة المطرب حمادة مجدي، بأحد الشواطئ السياحية بالساحل الشمالى، الأسبوع الماضي، وقدم كل منهما باقة من أغانيهما التي اشتهرا بها منها "آه لو لعبت يا زهر وأنا مش فاضيلكو وبسكوتاية والفرح فرحنا ادينى قلبك وضيعنا" وغيرها من الأغاني التي أحبها الجمهور.