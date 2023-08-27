الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد وزير الصحة يكشف تأثير التغيرات المناخية على الصحة وظهور الأمراض

الدكتور عمرو قنديل
الدكتور عمرو قنديل

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن التغيرات المناخية تمثل عبئًا على الطب الوقائي لأن لها تأثيرات على الصحة في مصر والعالم كله، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تظهر أمراض لم تكن موجودة في مناطق أخرى كما أنها تؤثر على الغذاء والمياه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر كانت سباقة في التعامل مع التغيرات المناخية، وقبل بدء مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بعدة أشهر أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة مبادرة "الصحة الواحدة".

وتابع أن الحيوانات لو فيها أمراض من الممكن أن تنتقل للإنسان وكذلك النباتات ومفهوم الصحة الواحد، يهدف إلى التعاون بين الصحة والبيئة والزراعة والأدوية، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق المبادرة برعاية رئيس الوزراء، في أبريل الماضي بحضور رئيس سلامة الأغذية وهيئة الأدوية.

يوجد تدريب دائم للعاملين بالطب الوقائي

وأكد أنه يوجد تدريب دائم للعاملين بالطب الوقائي، لكيفية حماية أنفسهم مثل الناس التي تقوم بمكافحة نواقل الأمراض بالرش، لهم زي مخصص وأحذية مخصصة يجب أن يرتديها قبل كل شيء، والجميع يعمل معًا بشكل تكافئ، مشيرًا إلى أننا نحتاج توعية صحية للأسر المصرية وعدم السماع من غير المتخصصين في الطب.

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