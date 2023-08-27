الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار تنمية مستدامة لـ"القاهرة الإخبارية": خطة التعافي الأوروبية لم تخرج من ظلمتها

التعافي الأوروبية
التعافي الأوروبية

قالت الدكتورة صفاء الحمايدة مستشار التنمية المستدامة، إن خطة التعافي التي يتم الحديث عنها مراراً وتكراراً سواء في  فرنسا بشكل خاص أو في أوروبا بشكل عام، لم تر النور حقيقة حتى الآن، حيث مازالت الأزمة الفرنسية متواجدة مثلما بدأت.

تعديلات قانون التقاعد

وأكدت الدكتور صفاء الحمايدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مطروح للنقاش” مع الإعلامية إيمان الحويزي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخطة يتم تأجيلها في فرنسا بسبب ما نعلمه من حروب في القارة ومشكلات صحية واقتصادية متراكمة وبسبب التركيز الحكومي مؤخراً على إحداث بعض التعديلات في قانون التقاعد.

وأضافت في حديثها، أن الدول اليوم يجب أن تركز على نقطتين مهمتين، الأولى هي عدم الصلابة والمرونة في تشكيل القوانين ووضع الخطط بشكل سريع واستراتيجي ومرن، ولا يجب أن تكون مختصة بدولة واحدة فقط، بل يفضل وجود شراكات مع المحيط أو تكون هناك خطط عالمية للتعافي.

الأزمة الفرنسية 

وأشارت إلى أن فرنسا لن تخرج من أزمتها الحالية إلا إذا تعاونت مع الاتحاد الأوروبي، التفكير الدولي حاليًا هو المطلوب والتعاون بين الكثير من الدول، فمثلا دول الخليج لما تسجل أي حالات فقر بسبب التكامل الاقتصادي بينها.

 

صفاء الحمايدة التنمية المستدامة القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش إيمان الحويزي

الأكثر قراءة

السيسى: الجهد المبذول فى توشكى وشرق العوينات يستهدف زراعة محصولى الذرة والقمح

غدا.. محاكمة المتهمين بتهمة سرقة أصحاب المعاشات

"دمر حياتنا وأمى فضلته عليا".. ماذا قال المتهم بقتل عشيق والدته فى أوسيم؟

"الداخلية" تضبط شخصًا يضرب كلبًا بمنطقة الساحل فى القاهرة

رسميا.. وزير الرياضة يكلف عماد البناني بمنصب المدير التنفيذي للزمالك

مع السيسي.. 8 أحزاب تدعم الرئيس لـ«ولاية جديدة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم لألعاب القوى