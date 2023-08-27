انطلاق مؤتمر "القداسة وتحديات العصر" لشباب بني مزار

نظمت إيبارشية بني مزار والبهنسا، أمس، مؤتمرًا للشباب الجامعيين والخريجين بالإيبارشية تحت عنوان "القداسة وتحديات العصر"، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية) وبحضور الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية.

تضمن المؤتمر بجانب صلاة القداس الإلهي كلمة ألقاها بعنوان "حياة القداسة والإفراز"، وكلمة ألقاها الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص بعنوان "القداسة وتحديات الإلحاد المعاصر".

يٌذكر أن المؤتمر هو الثالث لشباب الإيبارشية ضمن سلسلة بعنوان "ليك وبيك"، وشارك فيه ٥٠٠ شاب وشابة.

*اللقاء الأول للشمامسة في أبو قرقاص:

وكانت إيبارشية أبو قرقاص نظمت صباح أمس اللقاء الأول للشمامسة من أبناء الإيبارشية، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية وعدد من الآباء كهنتها.

تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي كلمة ألقاها عن "الشماس في رسائل بولس الرسول".