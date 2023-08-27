رمضان عبدالمعز: الملائكة تعد للإنسان قصرًا بالجنة فى هذه الحالة

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن كل خطوة يخطو بها الإنسان إلى المسجد لأداء الصلاة فإن الملائكة تعد له قصرًا في الجنة، مستدلًا بحديث النبي عليه السلام: "من غدا إلى المسجدِ أو راح، أعدَّ اللهُ له نُزُلًا من الجنَّةِ كلما غدا أو راح".

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه برحمة الله تنال كل شيء "فمن نال رحمة الله نال كل شيء، ومن لم ينل رحمة الله لم ينل أي شيء".

أبواب رحمة الله إذا فتحت فلا يستطيع أحد غلقها

وأكد أن أبواب الرحمة إذا فتحها الله فلا يستطيع أحد منعها عنك أو يمنع إيصالها إليك، بدليل قوله تعالى: "مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍۢ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا"، مشيرًا إلى أن المؤمنين شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم.