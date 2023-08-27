الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برفقة وزيرا التنمية المحلية والتضامن.. "الداودي" يتفقد جناح منتجات قنا بمعرض أيادي مصر

محافظ قنا
محافظ قنا

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جناح المنتجات الحرفية والتراثية الخاصة بمحافظة قنا بمعرض "أيادي مصر"، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة "هانس زايدل الألمانية"، وبرنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع شركة أي-أسواق مصر لمتابعة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر" للتسويق للحرف اليدوية والتراثية، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء شاكر مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعبدالرحيم محمد منسق أيادي مصر بمحافظة قنا وعدد من العارضين القنائيين.

حيث قام وزيرا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ومحافظ قنا والوفد المرافق لهما بجولة تفقدية بالمعرض للتعرف على المنتجات المعروضة، والتي تتضمن منتجات الفركة والفخار والعسل الأسود ، بالإضافة الي المنتجات التي شاركت بها مؤسسة النداء وتشمل الخزف والجلود والأخشاب و المشغولات النحاسية، والسجاد اليدوي والكليم، وأشاد الحضور بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها.

وأكد وزير التنمية المحلية على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصة "أيادي مصر" لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر، مؤكدا أن الوزارة تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة "أيادي مصر" والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها، وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولي، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة.

محافظ قنا أخبار محافظة قنا اخبار السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أخبار وزارة التنمية المحلية

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