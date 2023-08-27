الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم البحيرة: غلق 8 مراكز وسناتر الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة

الحملة
الحملة

أكد  يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه سيتم الضرب بيد من حديد وغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية تفعيلًا لقرار محافظة البحيرة فى هذا الشأن، مشددًا على جميع الإدارات التعليمية بتفعيل الحملات المشتركة مع الجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة، لتستمر الحملات على مستوى جميع الادارات التعليمية بمراكز المحافظة.

غلق 8 مراكز للدروس بالبحيرة

كما أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الادارات التعليمية بمراكز الدلنجات وشبراخيت وإيتاى البارود شنت  حملات مكبرة على عدد من مراكز الدروس الخصوصية واسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع عدد ٨ مراكز بواقع ٣ مركز بائرة مركز الدلنجات و٢ بائرة مركز شبراخيت و٣ بدائرة مركز إيتاى البارود، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تفعيل دور المجموعات المدرسية بالمحافظة

وشدد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على تفعيل مجموعات الدعم المدرسى, بجميع المدارس, لدعم أبنائنا الطلاب, والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.  

لجان لمتابعة تنفيذ غلق السناتر

وفى ذات السياق وجه الديب باستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية والمدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارسة، والالتزام بكل القرارات الوزارية والكتاب الدورى لوزير التربية والتعليم فى هذا الشأن، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له فتح السناتر عق غلقها من قبل الأجهزة التنفيذية مع المرور باستمرار لمتابعة تنفيذات الغلق وذلك مع قرب بدء العام الدراسى، مع التوجيه بعمل فرق من كل إدارة تقوم بالمرور المستمر داخل جميع مدن وقرى المحافظة، وكذلك القيام بالتوعية بقيام مديرية التربية والتعليم بعمل مجموعات الدعم المدرسى بمدارس البحيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

محافظة البحيرة الدروس الخصوصية غلق 8سناتر مديرية التربية والتعليم الدلنجات 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

مواد متعلقة

بالأسماء.. مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

في ذكراه.. بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس توضح تفاصيل أيقونة القديس النبي إيليا

معلول: لاعبو الأهلى دائمًا على قلب رجل واحد.. وأهدى البطولات للجماهير

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

الطيران المدني خلال 9 سنوات.. افتتاح 5 مطارات جديدة ومبنى صديق للبيئة

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

الأكثر قراءة

بعد الحديث عن ظهورها.. فاروق الباز يوضح حقيقة ظهور كائنات فضائية

الأجهزة الأمنية تبحث فى لغز جثة سيدة قنا المتحللة

لمرضى جرثومة المعدة.. تجنب هذه الأطعمة

ننشر تفاصيل ورشة تطوير صناعة الأثاث فى دمياط

"الباز": سد النهضة أكثر المواضيع التى تم التدليس فيها على الشعب المصرى

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ