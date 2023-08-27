تعليم البحيرة: غلق 8 مراكز وسناتر الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه سيتم الضرب بيد من حديد وغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية تفعيلًا لقرار محافظة البحيرة فى هذا الشأن، مشددًا على جميع الإدارات التعليمية بتفعيل الحملات المشتركة مع الجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة، لتستمر الحملات على مستوى جميع الادارات التعليمية بمراكز المحافظة.

غلق 8 مراكز للدروس بالبحيرة

كما أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الادارات التعليمية بمراكز الدلنجات وشبراخيت وإيتاى البارود شنت حملات مكبرة على عدد من مراكز الدروس الخصوصية واسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع عدد ٨ مراكز بواقع ٣ مركز بائرة مركز الدلنجات و٢ بائرة مركز شبراخيت و٣ بدائرة مركز إيتاى البارود، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تفعيل دور المجموعات المدرسية بالمحافظة

وشدد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على تفعيل مجموعات الدعم المدرسى, بجميع المدارس, لدعم أبنائنا الطلاب, والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

لجان لمتابعة تنفيذ غلق السناتر

وفى ذات السياق وجه الديب باستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية والمدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارسة، والالتزام بكل القرارات الوزارية والكتاب الدورى لوزير التربية والتعليم فى هذا الشأن، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له فتح السناتر عق غلقها من قبل الأجهزة التنفيذية مع المرور باستمرار لمتابعة تنفيذات الغلق وذلك مع قرب بدء العام الدراسى، مع التوجيه بعمل فرق من كل إدارة تقوم بالمرور المستمر داخل جميع مدن وقرى المحافظة، وكذلك القيام بالتوعية بقيام مديرية التربية والتعليم بعمل مجموعات الدعم المدرسى بمدارس البحيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.