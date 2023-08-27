الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية| أسعار الفراخ اليوم الأحد في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية استقرارا في التعاملات المسائية في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور أسعار الدواجن اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد 27 أغسطس

استقرت أسعار الفراخ البيضاء خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن، لتسجل 58 جنيهًا للكيلو، وتباع في الأسواق الشعبية  بـ 66 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الأحد 27 اغسطس

وصل سعر الساسو استقرار خلال التعاملات المسائية  اليوم الأحد في بورصة الدواجن لتسجل 104 جنيهات للكيلو، وتباع في الأسواق الشعبية  بـ 110 جنيهات.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الأحد 27 أغسطس

وقدرت  أسعار كيلو البلدي خلال التعاملات المسائية الأحد في بورصة الدواجن لتسجيل بـ 112 جنيها للكيلو، وتباع في الأسواق الشعبية  بـ 120 جنيه.

أسعار الفراخ الامهات اليوم الأحد 27 أغسطس

وسجلت أسعار الفراخ الأمهات خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 52 جنيها للكيلو.

أسعار البط والحمام والنعام اليوم 

بلغت  أسعار كيلو  لحم السمان في خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 60 جنيهًا للكيلو.

جاءت أسعار كيلو لحم فخذ نعام خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 250 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) في مستهل تعاملات اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن

استقرت أسعار كيلو رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك)  ي مستهل تعاملات اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل  80 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار كيلو لحم بياض أبيض (بطاريات) ي مستهل تعاملات اليوم خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل  57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار كيلو لحم بط (بلدي) ي مستهل تعاملات اليوم خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل  100 جنيه للكيلو.

قدرت أسعار كيلو زغاليل الحمام (الجوز) ي مستهل تعاملات اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 125 جنيهًا للكيلو.

وصل أسعار كيلو لحم بط (مولار) ي مستهل تعاملات اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 65 جنيها للكيلو.

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مستهل التعاملات| أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن

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أسعار طبق البيض اليوم الأحد 27 أغسطس

وصل أسعار كيلو نعام القائم ي مستهل تعاملات اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل  120 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار كيلو بط (مسكوفي) ي مستهل تعاملات اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل  100 جنيه للكيلو.

بلغت أسعار كيلو لحم نعام (مشفي) ي مستهل تعاملات اليوم خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 400 جنيه للكيلو.

جاءت  أسعار كيلو لحم بياض بني (بطاريات)في خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن  لتسجل  62 جنيهًا للكيلو.

جاءت أسعار كيلو لحم بياض بني ( أرضي ) في خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن  الأحد في بورصة الدواجن لتسجل  66 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار كيلو لحم بياض أبيض ( أرضي ) في  خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد في بورصة الدواجن لتسجل  59 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار كيلو لحم بط(فرنساوي) خلال في خلال التعاملات المسائية بورصة الدواجن لتسجل 50 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

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مستهل التعاملات| أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

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