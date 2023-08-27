"العالمى للمواطن المصرى بالخارج" يعلن تأييده للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

أعلن الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج عن تأييده عبدالفتاح السيسي؛ لخوض غمارلانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأكد الاتحاد أن تأييده لترشح الرئيس السيسي إنما يأتي عن قناعة تامة في أنه الأوْلى في تولي هذا المنصب الرفيع لقيادة مصر في المرحلة المقبلة التي تشهد تطورات عالمية وإقليمية في حاجة إلى رئيس بمواصفات خاصة نؤمن أنها جميعًا تتحقق في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويرى الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن التأييد المطلق لترشح الرئيس السيسي، والذي جاء بناءً على رغبة وإيمان جميع أعضاء الاتحاد في كل أفرعه المنتشرة في العديد من دول العالم وفي كل القارات، وذلك للحفاظ على النجاحات التي حققها الرئيس في كل المجالات الحياتية وعلى جميع المحاور وفي كل الملفات الداخلية منها والخارجية على مدار الولايتين السابقتين اللتين كانتا نتيجة أداء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيهما هذه النقلة النوعية للدولة المصرية لتضع قدمًا في العالم المتقدم، هذا الذي لم يكن ليحدث لولا تلك الشجاعة الهائلة التي يتحلى بها الرئيس من ناحية ولولا تلك الرؤية الصائبة والخطط الناجحة التي عمل ويعمل الرئيس على تحقيقها.

وإننا في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج نثمن كثيرًا تلك الإنجازات التي تحققت في ظل ظروف من الصعوبة بمكان على المستوى الدولي مرة والإقليمي أخرى، حيث جاءت النتيجة مذهلة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك بفضل وقوف الشعب صفًا واحدًا مع القيادة السياسية وأبطال المؤسسة الأمنية المصرية متمثلة في أبطال الجيش والشرطة، هذا الذي كان له أكبر الأثر على التنمية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية.

ولا يمكننا ألا ننظر بعين التقدير والاحترام لما تحقق على مستوى التنمية والبناء من خلال تلك المشروعات القومية العملاقة، وهو ما أدى إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة يشهد بها العدو قبل الصديق.

دعم إعادة انتخاب السيد الرئيس



وإننا إذ نعلن دعمنا لإعادة انتخاب السيد الرئيس لولاية جديدة فذلك إيمانًا وحرصًا على تحقيق تطلعات شعبنا ومواصلة تحقيق المشروع السيساوي لنهضة الدولة المصرية، ولكي تتمكن مصر من وضع كلتا قدميها في عالم اليوم المتحضر ولكي تنظم نفسها في العالم المتقدم، ومصر الوطن الغالي من وراء القصد.

ومن ناحيته قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إننا كنا في غاية السعادة حينما أعلن جميع الأعضاء وكل أفرع الاتحاد عن دعمهم المطلق لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا الذي عكس الوعي الكامل من الزملاء الأعزاء لما يقوم به السيد الرئيس ولما يتم تحقيقه على أرض الواقع.

ومن جانبه توجه نصر مطر مسئول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بالشكر لأعضاء الاتحاد مطالبًا الجميع بالاستعداد للمرحلة القادمة لعمل حملة في خارج مصر في كل دول العالم التي بها جاليات مصرية لدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.