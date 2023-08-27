المشدد 6 سنوات والغرامة لمروج مخدر الهيروين بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدره 200 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر، وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عن أنه في يناير الماضي بدائرة قسم ثانٍ مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحا أبيض "كتر" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كما كشفت شهادة مجرى التحريات بالقضية، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ، عن أنه حال مروره الأمني بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم ملقياً لرؤيته علبة سجائر بداخلها عدد ٢١ لفافة ورقية تحوى كل منها جوهر الهيروين المخدر، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض "كتر"، وأحرز الجوهر المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض دون مسوغ قانوني.

عقوبة حيازة المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.