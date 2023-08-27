الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات والغرامة لمروج مخدر الهيروين بمدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدره 200 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر، وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف  أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عن أنه في يناير الماضي بدائرة قسم ثانٍ مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحا أبيض "كتر" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كما كشفت شهادة مجرى التحريات بالقضية، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ، عن أنه حال مروره الأمني بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم ملقياً لرؤيته علبة سجائر بداخلها عدد ٢١ لفافة ورقية تحوى كل منها جوهر الهيروين المخدر، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض "كتر"، وأحرز الجوهر المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض دون مسوغ قانوني.

عقوبة حيازة المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد السجن المشدد الهيروين المخدر معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثاني التجمع الخامس الإتجار في الهيروين

مواد متعلقة

24 سبتمبر.. الحكم على المتهمين بقتل مسن فى روض الفرج

حدث ليلا|حريق يلتهم 10 منازل فى قنا وانتشال جثة فتاة مجهولة الهوية

تأجيل استئناف محاكمة 73 متهمًا فى "خلية التجمع"

تأجيل نظر دعوى بطلان انعقاد عمومية الأهلى لجلسة 1 أكتوبر

القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى سحب السوبر من الأهلى

اليوم.. استئناف محاكمة 73 متهمًا فى "خلية التجمع"

غدًا.. استئناف محاكمة 73 متهمًا فى «خلية التجمع»

"الأحكام فى أسبوع": المؤبد والمشدد لـ20 متهمًا بـ"خلية النزهة الإرهابية" وقضية تنظيم كفر شكر

الأكثر قراءة

عصرًا.. تشييع نقيب قراء الشرقية لمثواه الأخير بقرية الصفا

"من خطف لجثة وقتل".. حيلة فتاة لخطف ابن خالتها انتهت بكارثة فى قليوب

البنك الدولى: منطقة الشرق الأوسط استجابت لأزمة كورونا باتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية

صحيفة سعودية: محمد صلاح لاعبًا فى اتحاد جدة

"الدستور" تكشف سر استبعاد ميدو من العمل فى الزمالك مع اللجنة الثلاثية

المحكمة تقضى بقبول طلب "رد الاعتبار" لهشام طلعت مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم لألعاب القوى

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟