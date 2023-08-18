القبض على تاجر مخدرات بـ22 تذكرة هيروين فى فايد

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فايد، برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، من ضبط عاطل، عقب ورود معلومات تؤكد قيامه بالاتجار بمخدر الهيروين بدائرة المركز.

كان اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من وحدة مباحث مركز فايد، برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، يفيد بتمكن النقيب محمد عبدالباسط من ضبط "أحمد.ع"، الشهير بسمانة، تاجر مخدرات، وبحوزته 22 تذكرة هيروين، قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز فايد.

كما تم ضبط مبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بهدف الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة.