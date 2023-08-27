الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل شخص في منشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل ابنه، لخلافات ثأرية في منطقة منشأة القناطر، لجلسة 24 سبتمبر المقبل في القضية رقم 14330 لسنة 2021 جنایات منشأة القناطر.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وسكرتارية طلعت عبده حسانين، وصبحي عبدالحميد.

وكان المحامي العام قد أحال القضية لمحكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين بجريمة قتل شخص والشروع، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وكشف أمر الإحالة ، لكل من "ناصر. ا" موظف، و"علاء. ص"  موظف، و"أحمد. ع"،  محاسب، و"محمد. ع" موظف - و"هاني. ا"  مراقب جودة، و"إسلام. ص"   سائق بشركة المياه والشرب - و"رجب. ا"   عاطل - و"عمرو. م"  تاجر - أنهم قتلوا المجنى عليه "هشام. ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه.

التحقيقات مع المتهمين 

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية مذخرة - بنادق آلية - وذلك علي إثر خصومة ثأرية بين عائلتهم، وعائلة المجني عليه، فظلوا في مراقبته لفترة تقارب الشهر والنصف قبل الواقعة حتى تيقنوا من مكان تواجده ومواعید غدوه ورواحه واستقلوا سيارة قيادة السادس وتوجهوا بها إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس ما أن ظفروا بالمجني عليه حتي أمطره بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية آنفة البيان قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد السادس بالسيارة قيادته على مسرح الواقعة للشد من أزرهم والهرب بهم عقب إزهاق روح المجني عليه.

وأشار أمر الإحالة اقترنت بتلك الجريمة بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، شرع المتهمين في قتل ابن المجني عليه"محمد. ه" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أتوا ذات الأفعال المبينة وصفا بالاتهام الأول إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام التصويب وتمكن المجني عليه من الهرب.

محكمة جنايات جنوب الجيزة قتل شخص الشروع في قتل خلافات ثأرية جنایات منشأة القناطر المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم محاكمة الشروع في قتل ابنه

مواد متعلقة

المحكمة تقضى بقبول طلب "رد الاعتبار" لهشام طلعت مصطفى

"قالب طوب وإبرة حديدية".. القصة الكاملة لقاتل عشيق والدته فى أوسيم

غرامة 50 ألف جنيه.. السجن 6 سنوات لعاطل يتاجر فى الاستروكس بأوسيم

براءة عامل من تهمة الاتجار وتعاطى المخدرات فى أوسيم

الأمور المستعجلة تلغى حكم رسوم قضائية بـ164 ألف جنيه لشركة شحن

تفاصيل حبس متهم باقتحام صيدلية فى التبين

غسلت 70 مليون جنيه.. القبض على عصابة الاتجار فى النقد الأجنبى

"صفحة لأصحابى".. ماذا قال مروج العقاقير المخدرة على فيسبوك؟

الأكثر قراءة

بعد الحديث عن ظهورها.. فاروق الباز يوضح حقيقة ظهور كائنات فضائية

الأجهزة الأمنية تبحث فى لغز جثة سيدة قنا المتحللة

لمرضى جرثومة المعدة.. تجنب هذه الأطعمة

ننشر تفاصيل ورشة تطوير صناعة الأثاث فى دمياط

"الباز": سد النهضة أكثر المواضيع التى تم التدليس فيها على الشعب المصرى

بعد اختياره شخصية معرض الطفل.. سماح أبو بكر عزت: تعلمت من يعقوب الشاروني الإخلاص للفكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ