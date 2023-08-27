تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل شخص في منشأة القناطر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل ابنه، لخلافات ثأرية في منطقة منشأة القناطر، لجلسة 24 سبتمبر المقبل في القضية رقم 14330 لسنة 2021 جنایات منشأة القناطر.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وسكرتارية طلعت عبده حسانين، وصبحي عبدالحميد.

وكان المحامي العام قد أحال القضية لمحكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين بجريمة قتل شخص والشروع، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وكشف أمر الإحالة ، لكل من "ناصر. ا" موظف، و"علاء. ص" موظف، و"أحمد. ع"، محاسب، و"محمد. ع" موظف - و"هاني. ا" مراقب جودة، و"إسلام. ص" سائق بشركة المياه والشرب - و"رجب. ا" عاطل - و"عمرو. م" تاجر - أنهم قتلوا المجنى عليه "هشام. ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه.

التحقيقات مع المتهمين

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية مذخرة - بنادق آلية - وذلك علي إثر خصومة ثأرية بين عائلتهم، وعائلة المجني عليه، فظلوا في مراقبته لفترة تقارب الشهر والنصف قبل الواقعة حتى تيقنوا من مكان تواجده ومواعید غدوه ورواحه واستقلوا سيارة قيادة السادس وتوجهوا بها إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس ما أن ظفروا بالمجني عليه حتي أمطره بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية آنفة البيان قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد السادس بالسيارة قيادته على مسرح الواقعة للشد من أزرهم والهرب بهم عقب إزهاق روح المجني عليه.

وأشار أمر الإحالة اقترنت بتلك الجريمة بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، شرع المتهمين في قتل ابن المجني عليه"محمد. ه" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أتوا ذات الأفعال المبينة وصفا بالاتهام الأول إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام التصويب وتمكن المجني عليه من الهرب.