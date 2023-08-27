الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية مجانية لمليون و787 ألف مواطن ضمن "100 يوم صحة" بكفر الشيخ

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الكشف علي المواطنين

أكد اللواء  جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها وصل لـ مليون و787 ألفا و351 مواطناً ما بين مبادرات رئاسية وإحالة (المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية)، إضافة لمبادرات الصحة العامة لـ 214 ألفا و612 مواطناً بالإضافة إلى تحويل 23 ألفا و 574 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.


وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تطعيم 438 ألفا و920 طفلا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة والخدمات الوقائية والعلاجية وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى وذلك ضمن فعاليات المبادرة، وقامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى  149 ألفاو496 منتفعة بالإضافة إلى 144 ألفا و419 زيارة المنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 141 ألفا و319 وسيلة تنظيم الأسرة وعمل 170 ألفا و862 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

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وأكدت الدكتورة أمال حجاج، منسق عام  المبادرات الرئاسية، ومبادرة 100 يوم صحة، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ 25 ألفا و757 مترددا ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 477 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج؛ بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على  2921 منشأة غذائية، وأخذ 683 عينة مواد غذائية وتحرير  1336 محضر للمنشآت المخالفة وضبط 106 منشأة بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام 19 ألفا و629 كيلو من الأغذية المختلفة، و359 لتر سوائل، والمرور على 482 محطة لمياه الشرب، و114 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى.

الصحة السيسي 100 يوم صحة كفر الشيخ خدمات طبية مجانية

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